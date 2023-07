Una banda rossoblù sulla maglia away del PSG 2023-2024

Nel corso della gara podistica “We Run Paris”, organizzata fra le strade della capitale francese, il PSG e Nike hanno svelato la nuova maglia da trasferta 2023-2024. A indossarla per la prima volta sono stati gli sportivi Caster Semenya, Ladji Doucouré e Zoumana Camara, mentre nella campagna di lancio figurano Mbappè, Neymar, Verratti, Marquinhos e Kimbempe.

Il tratto distintivo è la fascia orizzontale sul petto in cui si fondono il rosso e il blu, spezzando così il bianco che caratterizza l’intero completo, pantaloncini e calzettoni compresi. Non è la prima volta che il PSG adotta la banda orizzontale per la maglia away, era già successo nel 2011-12 e nel 1999-2000 (in questo caso tinta di grigio).

Sul retro della maglia compare il tricolore della bandiera francese, proprio come sulla versione casalinga.

Old vs New: il confronto

Cambio netto dalla maglia della passata stagione, a partire dal marchio Jordan che rivedremo nella terza divisa 2023-2024. Dal grigio e nero si torna ad una casacca con i colori del club parigino.

Palla a voi per i commenti, qual è il vostro parere sulla maglia da trasferta del PSG 2023-2024?