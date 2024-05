La maglia del Lille 2024-2025 celebra gli 80 anni del club

I Dogues hanno la loro nuova “armatura” per la prossima stagione! Il Lille e New Balance hanno presentato la maglia casalinga 2024-2025, in quella che sarà la stagione dell’80° anniversario del club francese.

Il nuovo kit mantiene le classiche tonalità del LOSC – rosso, bianco e blu – e introduce una versione aggiornata della tradizionale scapulaire. Questo elemento distintivo, presente sulle maglie del club dagli anni ’40, si manifesta in una V formata da mini-chevron, simboli di vittoria che simulano la trama di un tessuto per rendere omaggio al patrimonio tessile del Nord.

Nel 2024 il Lille festeggerà i suoi 80 anni, sul retro del collo troviamo quindi un logo celebrativo affiancato dagli stemmi dell’Olympique Lillois e dello Sporting Club Fivois, le due squadre che hanno dato vita al Lille dopo la loro fusione.

Il nuovo kit home 2024/25 è disponibile per l’acquisto online al prezzo di 90€ per gli adulti e 70€ per le misure da bambino.

Vi piace il lavoro di New Balance per i Dogues 2024-2025?