La Roma vestirà (nel derby) di nuovo lo stemma con il monogramma ASR

Notizia bomba per i tifosi giallorossi questa mattina sui social media. Tramite i canali ufficiali giallorossi di Facebook e Twitter, in concomitanza con New Balance, la Roma ha annunciato che nel prossimo derby contro la Lazio del 20 marzo la squadra indosserà una speciale divisa, identica alla prima maglia di questa stagione ma con il ritorno dello stemma con il monogramma ASR sul petto.

Il claim del lancio del kit è inequivocabile:

Una maglia speciale per una partita che non sarà mai come le altre. AS Roma e New Balance svelano il “Derby Kit”, che verrà indossato dalla squadra di Mourinho nella gara del 20 marzo allo Stadio Olimpico.

Una graditissima sorpresa per le migliaia di tifosi romanisti che, dall’arrivo della nuova proprietà del The Friedkin Group, attendevano una mossa della società che mostrasse interesse ad avvicinare quella parte più “nostalgica” dei tifosi legata all’antico stemma che, anche se con pause e intervalli di diverso tipo nella storia, è stato rappresentato più di tutti sulle maglie della Roma dalla sua nascita ad oggi.

Una chiara indicazione, tra le tante, venne dal derby del gennaio 2020 nel quale la coreografia della Sud si espresse senza mezzi termini sulla questione.

Con la precedente proprietà infatti, il famoso restyling dello stemma con la scritta “ROMA” sotto alla lupa capitolina in luogo del monogramma a lettere incrociate aveva fatto storcere il naso a molti, considerato un inutile “appiattimento” di un logo che si piega alle logiche commerciali e di riconoscibilità verso il mercato estero, trascurando che il vecchio stemma fu scelto da una petizione tra i tifosi della curva quando fu il tempo di sostituire il lupetto, sotto l’era Sensi.

Una mossa mai totalmente digerita, per il principio che la scelta non venne fatta dal “basso”, ma fu imposta dalla nuova strategia i marketing e quindi vista come una mancanza di rispetto, aldilà dell’aspetto grafico in sé, verso un popolo molto legato alle sue radici.

Per ripristinare il vecchio stemma è stata lanciata ancora una volta una petizione, due anni fa, stavolta su Change.org: ha raccolto più di 12.500 firme online e fu consegnata alla società, che accolse da subito con favore le richieste producendo intanto una serie limitata di mascherine con il monogramma ASR da donare a chi avesse fatto una donazione benefica durante il lockdown e poi lo ha recentemente inserito nel quarto kit di questa stagione.

Una scelta sicuramente di impatto, specialmente per la scelta della partita in cui far tornare lo stemma con il monogramma ASR.

Siamo in vista di un ritorno “ufficiale” per la prossima stagione? Questo ancora, non è dato saperlo.