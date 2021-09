Verde e oro sulla maglia del Bayern Monaco per l’Oktoberfest 2021

Per il secondo anno consecutivo non sentiremo il sindaco di Monaco di Baviera pronunciare la tipica frase d’apertura dell’Oktoberfest o “Wiesn” come la chiamano i bavaresi, «O’zapft is!» (letteralmente, «E’ stappata») per via dell’emergenza Covid.

Il Bayern Monaco, in collaborazione con Adidas, ha voluto celebrare a modo suo l’occasione rilasciando una divisa speciale che esprima il legame del club con la sua casa e le sue tradizioni.

La maglia è inoltre ispirata all’abbigliamento tipico delle zone di lingua tedesca noto come “Trachten”. Il colore della casacca è il verde scuro, mentre gli inserti, le strisce sulle spalle e gli sponsor sono dorati. Lo stemma societario monocolore è contornato da una corona d’alloro, ricamo tipico della tradizione bavarese. Sul retro all’altezza della nuca è raffigurata l’Edelweiss (stella alpina).

I pantaloncini sono neri con inserti dorati mentre i calzettoni sono verde scuro con in risalto una grafica tono su tono che riprende la “Rautenflagge”, la bandiera bavarese composta di diamanti.

La maglia celebrativa ha fatto già il suo debutto il 18 settembre nella partita giocata contro il Bochum (finita 7 a 0 per i bavaresi).

