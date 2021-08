Il Catania griffato Nike, le maglie per la Serie C 2021-2022

Un altro club di Serie C si unisce alla famiglia delle società vestite dai top brand, seppur tramite rivenditore.

Il Catania ha stretto un accordo con Linea Oro Sport (già fornitore per la Viterbese) per indossare i completi marchiati Nike, scopriamo quindi tutte le novità e le sponsorizzazioni del club etneo per la stagione 2021-2022. Tutte le divise sono realizzate sulla base dei modelli da catalogo teamwear.

La prima maglia, caratterizzata dai colori sociali rosso e azzurro (più scuro rispetto al passato), presenta un pattern a righe verticali che dal basso formano una “V rovesciata” sul petto, le righe proseguono sul retro ma solo sul fondo schiena, con nomi e numeri dei giocatori applicati in bianco su sfondo azzurro. Pantaloncini azzurri e calzettoni neri completano la divisa casalinga.

La seconda maglia è colorata di bianco ed è decorata da un palo centrale rossoazzurro formato da righine orizzontali che partendo dal fondo diventano man mano più sottili verso il collo. La stessa trama è utilizzata per il terzo kit (che sarà opzionabile anche come divisa per i portieri) ma su sfondo nero. Per entrambi i completi pantaloncini e calzettoni sono in tinta con la maglia.

Il primo completo per i portieri si colora interamente di verde, mantiene il palo centrale a righe nella maglia che però non si divide, anzi vede l’azzurro partire dal basso per sfumare nel rosso verso la parte alta. Il secondo completo è arancione e non presenta i colori sociali, con il palo che viene colorato di nero.

Come nel 2020-21 gli sponsor affollano le maglie, ma è anche grazie a loro che il Catania è riuscito a iscriversi al campionato: Super Conveniente, Grimaldi Lines, Ulisse, LoRe, Bacco, Comersud e Sauvage.

Vi piacciono le nuove divise del Catania 2021-2022 firmate Nike?