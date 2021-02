Le onde del lago sulle maglie del Como per la Serie C 2020-2021

Nel girone A della Serie C 2020-2021 va in scena il derby del Lario, così dopo aver parlato del Lecco ora è il momento del Como. Due squadre accomunate dallo sponsor tecnico, a firmare infatti le maglie dei comaschi è sempre Legea.

Prima maglia Como 2020-2021

La nuova maglia casalinga è blu con tre onde stilizzate più scure che richiamano il lago reso celebre da Alessandro Manzoni. Il colletto è a V colorato di blu navy, tinta usata anche per l’orlo delle maniche.

Gli sponsor e i marchi del fornitore tecnico sono bianchi, colore scelto pure per la stampa di nomi e numeri.

La parte posteriore, all’altezza della nuca, è personalizzata con l’anno di fondazione del club: 1907. Senza fronzoli i pantaloncini e le calze, entrambi blu come la casacca.

Il nuovo logo del Como

Piccola parentesi per approfondire lo stemma rinnovato del Como svelato nel 2019 e fortemente voluto dalla nuova proprietà guidata da Michael Gandler. Uno scudetto con il nome del club in evidenza, sormontato dall’anno 1907 e con le tre onde del lago.

Rispetto a tutti gli stemmi precedenti il grande assente è il rosso della bandiera cittadina, permane invece il riferimento alla croce sullo sfondo.

“Volevamo qualcosa che fosse all’avanguardia ma allo stesso tempo legato alla storia e alla tradizione” – sono state le parole di Michael Gandler, Ceo del Como 1907 – “abbiamo voluto coinvolgere i tifosi in questo processo perché crediamo che il dialogo con loro sia fondamentale”.

Proprio i tifosi sono stati coinvolti nei mesi precedenti la presentazione con una serie di sondaggi, fino ad arrivare alla versione definitiva decisa comunque dal club.

Seconda maglia Como 2020-2021

Nella maglia da trasferta il colore principale è il bianco, tutti gli altri dettagli sono in blu. Cambia il colore dello stemma, qui in una versione argentata.

Il kit away è completato da pantaloncini e calzettoni bianchi.

Terza maglia Como 2020-2021

Il template non cambia per la terza maglia, le tre onde e i dettagli diventano gialli, tutto il resto è nero. Un accostamento cromatico innovativo che non ha riferimenti nella tradizione lariana.

Che ne pensate delle maglie del Como 2020-2021 e del nuovo logo?