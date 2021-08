Strisce diagonali e il ritorno del giallo nelle maglie del Crystal Palace 2021-2022

Dopo avervi mostrato la terza maglia in edizione speciale è ora di presentarvi le prime due divise con cui il Crystal Palace giocherà la stagione 2021-2022 di Premier League.

La prima maglia, tra le ultime della lega ad essere stata rilasciata ufficialmente, è stata svelata allo stadio di casa (Selhurst Park) con la partecipazione di alcuni calciatori e un ospite speciale, la signora Pam Blomfield, 101 anni, tifosa del Crystal Palace fino al midollo. Qualche giorno fa il nipote ha twittato un video della nonna che festeggiava il compleanno con indosso la maglia del Crystal Palace, suggerendo che il nuovo kit sarebbe stato un regalo perfetto per la centenaria tifosa.

Il presidente Steve Parish, molto sensibile a questo genere di iniziative ha invitato Pam a Selhurst Park regalandole la nuova maglia e facendole trovare una torta di compleanno.

Questo il tweet del presidente prima dell’invito ufficiale:

Your Nan Pam has made my week 😃👍

Pam we are going to send you the very first home shirt.

Many Happy Returns for the day from all of us at @CPFC and thank you for the incredible years of support.

❤️💙 🦅 https://t.co/NoBmXXJLkL

— Steve Parish (@CEO4TAG) July 29, 2021