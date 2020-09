Le maglie della Finlandia 2020-2021 con l’omaggio alla bandiera nazionale

Alcune divise, specialmente quando si tratta di nazionali, sembrano difficili da innovare. Eppure la Nike ci è riuscita, presentando le nuove maglie che accompagneranno la Finlandia nel 2020-2021.

Saranno queste, infatti, quelle che indosseranno i giocatori per la loro prima storica partecipazione alle fasi finali degli Europei di calcio. Una maglia speciale per un evento speciale, insomma.

Prima maglia Finlandia 2020-2021

La prima maglia dei Huuhkajat (Gufi reali) si presenta come da tradizione bianca. A spezzare la predominanza di questo colore ci pensa una croce caratterizzata da diverse tonalità di blu che, partendo dall’alto con una tonalità più scura, tende a sfumare verso una gradazione più chiara: un vero e proprio omaggio alla bandiera della Finlandia.

All’interno di essa troviamo poi racchiusi il classico swoosh e lo stemma della SPL, la federazione di calcio finlandese, entrambi caratterizzati dalla presenza dell’oro, utile ad evidenziare la loro presenza e a dare un tocco di classe alla divisa. Il colletto scelto per questo modello è un classico girocollo. Sulle maniche troviamo due bande che difatti rappresentano una continuazione della croce posta sulla parte frontale. Totalmente bianco rimane, invece, il retro.

Seconda maglia Finlandia 2020-21

La divisa da trasferta riprende invece un modello simile a quello del Tottenham. Il colore dominante, un blu navy è accompagnato ai lati da un celeste posto sia sulle maniche che sui fianchi, dove possiamo notare, ancora una volta, la presenza delle saette. Azzeccata la scelta del colletto a polo con due bottoni in oro, lo stesso colore adottato per lo swoosh della Nike e per il contorno dello stemma della Federazione

Se per la prima maglia l’esordio è coinciso con la prima partita della Nations League (persa 0-1 contro il Galles), per la seconda si dovrà attendere i prossimi match. Nel frattempo però è possibile acquistare entrambe sullo store ufficiale della federazione.