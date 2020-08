Kappa firma con la Fiorentina e svela le maglie 2020-2021

Giornata di grandi novità, dopo Sassuolo e Puma tocca alla Fiorentina annunciare il nuovo sponsor tecnico Kappa per le prossime sei stagioni.

Nell’occasione sono state svelate le nuove maglie della Fiorentina 2020-2021.



“Siamo molto contenti di iniziare un percorso di crescita assieme a Kappa, un brand che abbiamo fortemente voluto al nostro fianco sia per l’identità italiana sia per la sua decennale esperienza nel mondo dello sport”, commenta Joe Barone, Direttore Generale dell’ACF Fiorentina. “Sono sicuro che insieme sapremo proporre ai tifosi e alle nostre squadre collezioni connotate da grande varietà e innovazione tecnica improntate sul Made in Italy”.

Prima maglia Fiorentina 2020-2021

Seconda maglia Fiorentina 2020-2021

In aggiornamento…