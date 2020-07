Il Lipsia libera la “bestia” con la maglia 2020-2021

Come di consueto, anche quest’anno le squadre della Bundesliga hanno presentato alcune delle divise che indosseranno durante la prossima stagione. Ad aprire le danze ci ha pensato il Lipsia con la maglia 2020-2021 firmata Nike.

La squadra di proprietà della Red Bull ha, infatti, disputato l’ultima partita casalinga (persa per 0-2 contro il Dortmund) indossando la nuova uniforme, la cui presentazione sul campo era stata anticipata qualche ora prima da un simpatico video comparso sui vari canali social della squadra di calcio.



Una maglia “accattivante” e ricca di colore

Lo slogan, che è stato scelto dal reparto marketing, è “Unchained to release the beast” (La bestia liberata dalle catene). Un modo per avvertire le altre compagini sulle intenzioni della squadra di diventare la protagonista assoluta del prossimo campionato.

Intenzioni che vengono rimarcate anche dallo stile della divisa, rivoluzionaria rispetto ai modelli delle passate stagioni. A destare l’attenzione è in particolare il disegno laterale, caratterizzato da delle linee a zig-zag rosse che tendono a sfumare all’esterno verso il giallo, colore nuovamente protagonista sulle maglie di casa, dopo esser stato abbandonato per la stagione passata in favore del nero.

Altra novità è quella che riguarda la scelta del colletto a V, anch’esso rosso e caratterizzato al suo interno dal logo rappresentante due tori rossi, accompagnati dalla scritta “Die Roten Bullen” (traduzione tedesca di Red Bull).

Rimane invariato il font, adottato per la prima volta nella stagione 2017-2018.

Sebbene la maglia presenti grandi novità, lo stesso non si può dire per i pantaloncini. Per questi ultimi, infatti, si è deciso di mantenere lo stile dei precedenti kit, scegliendo il rosso come unico colore, accompagnato dai numeri, in bianco, dei giocatori.

Ben più interessante è, invece, lo stile scelto dalla Nike per quanto riguarda i calzettoni: abbandonato il classico bianco in favore, così come sulla maglia, del giallo-rosso.

Per chi fosse interessato ad acquistare la divisa, potrà farlo non prima del 27 luglio. Tuttavia, è possibile già da ora registrarsi per la prevendita al sito della squadra e partecipare così al sorteggio che vedrà l’assegnazione delle maglie utilizzate durante la partita contro il Dortmund, autografate dagli stessi giocatori.

I primi 1000 acquirenti, inoltre, avranno l’opportunità di assistere alla prima conferenza stampa della stagione, anticipato da un tour esclusivo ai campi di allenamento della prima squadra.