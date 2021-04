La maglia del Messico 2021, fuori il tricolore dentro il rosanero

Se ce ne fosse ancora bisogno, la nuova maglia home del Messico 2021 è la riprova di come stia cambiando/sia cambiato il trend per quanto riguarda il design delle maglie da calcio e che non si tratti di una questione legata ai soli club, ma che ci sia un’idea ormai allargata anche al giro delle nazionali.

Progetti come la maglia total black della Germania o le righe camo dell’Argentina sono alcuni tra i casi più recenti, anche la nostra Nazionale ha visto l’avvicendarsi di un design decisamente fuori dall’ordinario per gli standard a cui eravamo abituati, con il tris di divise dedicate al Rinascimento.

Dopo l’edizione del 2019 Adidas sceglie di continuare ad innovare il racconto della tradizione nazionale sulla maglia home del “Tricolor”, stravolgendo ancora una volta l’idea di identità nazionale utilizzando nuovi simboli e colori.

Prima maglia Messico 2021

La maglia home è interamente nera, e sfoggia un particolare motivo a richiamo dell’arte tessile tipica del paese centroamericano. La trama ed i dettagli, come gli orli delle maniche e del collo e le stripes sono colorate con il tradizionale “rosa messicano”, mentre sul petto sono ricamati il logo Adidas in bianco e lo stemma della federazione.

Anche i pantaloncini ed i calzettoni sono neri abbinati alla maglia, con dettagli rosa.

Seconda maglia Messico 2021

La maglia away rispecchia i canoni del tricolore messicano, utilizzando il bianco come colore di sfondo con il rosso ed il verde che colorano le strisce sulle spalle e le doppie bande rispettivamente delle maniche sinistra e destra. Il modello è il già noto Condivo 20 e la trama “pennellata” disegnata tono su tono nel corpo centrale su fronte e retro è la stessa vista sulle maglie away di Argentina e Colombia.

I pantaloncini, dove ai lati proseguono i colori rosso e verde sono bianchi, così come i calzettoni.

Che ne pensate di questo continuo stravolgimento dei colori per la maglia casalinga del Messico?