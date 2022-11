NBA e Nike presentano le maglie City Edition 2022-2023

Nel 2017, quando Nike è diventato lo sponsor tecnico ufficiale della NBA, ha introdotto il concetto di City Edition.

Si tratta di una divisa speciale, da cambiare in ogni stagione (anche se ci sono state diverse eccezioni), con cui ciascuna franchigia deve omaggiare un particolare aspetto legato al suo territorio d’appartenenza. Arrivati al sesto anno di questo progetto, possiamo affermare che la situazione sia un po’ sfuggita di mano.

Sebbene non manchino i design accattivanti, di molti altri avremmo potuto benissimo fare a meno. Oltretutto, la natura degli omaggi sta prendendo una deriva grottesca; tra le novità che vedremo ci sono uniformi dedicate agli alberi da frutto, al Conio di Stato, a una stazione ferroviaria e a un aeroporto. E la proposta dei Sacramento Kings va oltre ogni più fervida immaginazione…

Sembra invece archiviata definitivamente la parentesi delle Earned Editions, concesse per anni alterni alle squadre qualificate per i playoff nella stagione precedente; gli esperimenti venuti bene erano decisamente in minoranza rispetto agli orrori stilistici. I principali detrattori delle City Editions sembrano essere gli Utah Jazz: dopo aver utilizzato la stessa versione per tre anni e averla leggermente revisionata nelle due stagioni successive, per questo 2022/23 ci hanno proprio rinunciato, rimpiazzando la City Edition con quella che di fatto è una divisa classica: la mitica uniforme viola con le montagne dei tempi di John Stockton e Karl Malone. Mentre gli Houston Rockets hanno riproposto lo stesso design della passata stagione, le altre 28 franchigie NBA hanno svelato ufficialmente una City Edition nuova di zecca. Scopriamole tutte!

Atlanta Hawks



Lo cantava anche Justin Bieber, in un pezzo che mi rifiuto di linkare: “I got my peaches out in Georgia”. La regione di Atlanta è nota per la produzione delle pesche, e gli Hawks ci tengono a ricordarlo in questa nuova uniforme nera, con il nome in corsivo della città scritto in bianco e i numeri, così come i contorni, rappresentati in diverse tonalità del color pesca.

L’idea di omaggiare il tipico frutto locale era già venuta agli stylist degli Hawks nel 2019, quando avevano presentato la City Edition nera con la scritta “PEACHTREE” (ad Atlanta c’è persino una Peachtree Street) sul petto. Quella scritta oggi compare nell’angolo della maglia, sopra l’etichetta.

Boston Celtics

La City Edition di Boston è un doveroso omaggio alla stella più luminosa della loro storia: il grande Bill Russell, scomparso il 31 luglio alla veneranda età di 88 anni. Su uno sfondo verde scuro contornato d’oro si staglia la scritta “Celtics” rappresentata nei caratteri dello Slade’s Bar & Grill, locale posseduto da Russell negli Anni ’60. Sulle bande laterali, nere con la trama dello storico parquet incrociato del Boston Garden, ci sono undici diamanti dorati, a rappresentare gli altrettanti anelli di campione NBA vinti dalla leggenda biancoverde in tredici anni di carriera.

Sull’elastico dei pantaloncini, gli stessi diamanti circondano il numero 6, ritirato simbolicamente da tutte le franchigie come tributo a un campionissimo, dentro e fuori dal campo. Sopra l’etichetta della maglia compare la scritta “Champions of gold”. Questa uniforme, sfoggiata per la prima volta durante la opening night, verrà indossata in altre dieci occasioni nel corso della stagione, per un totale di undici, come gli stendardi che Bill Russell ha contribuito a issare al soffitto del Garden.

Brooklyn Nets

La City Edition 2020-21, dedicata a Jean-Michel Basquiat, appariva inizialmente come un azzardo stilistico. Invece si è rivelata un clamoroso successo, tanto che, due anni dopo, viene riproposta nella versione bianca. Riecco dunque le pennellate del tormentato street artist di Brooklyn, scomparso per overdose a soli 28 anni.

I suoi schizzi di colore, che dominano il lato sinistro della divisa, ‘sporcano’ persino il logo Nike, mentre la scritta “BKLYN NETS” sul petto ricalca lo stile dei graffiti con cui Basquiat ha decorato i muri del sobborgo newyorchese a cavallo tra gli Anni ’70 e ’80.

Charlotte Hornets

Questa strana divisa non è altro che il ‘negativo’ della City Edition utilizzata dagli Hornets nella stagione 2020/21. Stavolta il color menta, cervellotico riferimento al primo Conio di Stato (lo US Branch Mint – denominazione che, in effetti, ricorda un famoso liquore nostrano), viene relegato sui bordi di maglia e pantaloncini e nelle striature. Il colore dominante è il granito, presente in grosse quantità nelle cave del North Carolina, mentre la sigla “CLT” (che a differenza dell’abusato “CHA” è il vero codice aeroportuale di Charlotte) e le righe dorate richiamano la prima corsa all’oro in territorio statunitense, partita a inizio Ottocento.

Chicago Bulls

I Bulls propongono una divisa bianca con la scritta “CHICAGO” rappresentata negli stessi caratteri della Statement Edition nera. Lungo i fianchi, a scendere fino ai pantaloncini, appaiono dieci striature rossonere (come i dieci giocatori in campo). Sullo sfondo bianco si nota una trama composta da tante “Y”: si tratta di uno dei simboli cittadini, che rappresenta il fiume Chicago e i suoi due affluenti, e compare anche sull’elastico dei calzoncini e sopra l’etichetta, di fianco alla famosa bandiera municipale con quattro stelle.

Cleveland Cavaliers

Il nomignolo “THE LAND”, già presente sulla prima City Edition dei Cavs, riappare cinque anni dopo su questa divisa bianca. Stavolta è rappresentato in oro, rispettando lo schema di colori introdotto in estate dalla franchigia, con i caratteri squadrati e la striatura centrale che rimandano alle maglie utilizzate tra il 1994 e il 2003. Fantasiosa come sempre la spiegazione dell’ufficio marketing riguardo agli altri dettagli cromatici: i bordi sono marroni come “il fertile suolo dell’Ohio”, mentre l’azzurro del logo con la lettera “C” e delle spalline rappresenta “le rive soleggiate del lago Erie”. La firma sotto l’etichetta è di Daniel Arsham, l’ideatore di questa uniforme.

Dallas Mavericks

Dopo aver rispolverato il verde nella Classic Edition 2020/21 e aver utilizzato il bianco nella scorsa City Edition, i Mavs mettono al centro di questa nuova uniforme il blu elettrico, terzo colore primario della squadra ai suoi albori e nella seconda metà degli Anni ’90. Il verde e il bianco appaiono comunque sui fianchi della divisa e nelle scritte.

I caratteri che compongono la parola “Dallas” ci riportano a cavallo tra gli Anni ’70 e ’80, quando una vasta area commerciale e finanziaria edificata fra le città di Dallas e Fort Worth, ribattezzata “Metroplex”, contribuì al rapido sviluppo economico della zona. Sui lati dei pantaloncini si vedono la sagoma del Texas e il logo attuale dei Mavericks, mentre sull’elastico viene sfoggiato lo skyline di Dallas, già esibito sulla divisa Alternate / Statement tra il 2014 e il 2019.

Denver Nuggets

Il font e i colori utilizzati per la scritta “DENVER”, che troneggia su questa maglia bianco platino, sono gli stessi che troviamo sull’insegna di Union Station. Il colonnato frontale dello scalo ferroviario cittadino, illuminato di notte, viene ripreso nelle fasce laterali, dove il nome della squadra è riportato in color rame. La medesima colorazione delle spalline, in cui si vedono dei raggi di luce come quelli che, parola di designer, “adornano molti ristoranti e strade della nostra graziosa città”.

Ogni qualvolta i Nuggets indosseranno questa divisa, renderanno tributo a una delle associazioni che operano nel territorio.

Detroit Pistons

Insolita combinazione di colori per i Pistons, che scelgono di omaggiare la St. Cecilia’s Gym. Il bianco a contorni blu e i caratteri delle scritte, come il verde militare dello sfondo, richiamano infatti l’insegna di una palestra considerata “la Mecca del basket di Detroit”, in cui hanno giocato i più grandi cestisti passati dal Michigan. Le tre stelline che sovrastano la lettera “D” rappresentano i titoli NBA vinti dalla franchigia nel 1989, 1990 e 2004, mentre sui pantaloncini compare la celebre finestra dell’edificio.

Curiosa la frase riportata sopra l’etichetta, traducibile con: “Detroit Pistons: dove le stelle vengono create, non ci nascono”; un omaggio allo sviluppo dei giocatori, oppure una critica alla mancanza di talenti locali? Nessuna delle due: si tratta semplicemente dello slogan impresso sul terreno di gioco della famosa palestra. Questa City Edition è stata creata in collaborazione con il rapper Big Sean, cresciuto nella MoTown, la cui firma è visibile in un angolo della maglia.

Golden State Warriors

I campioni NBA presentano una divisa piuttosto appariscente, progettata dall’artista locale Allison Hueman. Ogni elemento di questa uniforme, dalla grande rosa dorata sul ventre e sui pantaloncini a quella stilizzata nel logo, da cui vengono irradiati i raggi del sole, è un omaggio alle donne che hanno reso grande la Bay Area. Le sfumature lungo i fianchi rappresentano invece le diversità presenti nell’area metropolitana di Oakland e San Francisco. I caratteri della scritta “WARRIORS” richiamano i numerosi edifici art deco che si affacciano sulla Baia.

Houston Rockets

Il premio “voja de lavorà” 2022-23 finisce nella bacheca dei Rockets, che semplicemente decidono di ripresentare, senza alcuna variazione (se non il rosso del logo Nike, l’anno scorso diamantato), la stessa City Edition del 2021-22. Per celebrare i 75 anni della NBA, ogni franchigia era chiamata a mixare i suoi stili precedenti.

I texani avevano quindi proposto una divisa blu scura a righe bianche, come quelle adottate tra il 1995 e il 2003, con la scritta “Houston” e il logo sull’elastico dei pantaloncini a omaggiare il ventennio precedente (quello dei due titoli NBA vinti da Hakeem Olajuwon e compagni) e i lati dei calzoncini a richiamare le uniformi più recenti, indossate prima da Tracy McGrady, poi da James Harden. Si vede che il risultato finale è stato talmente apprezzato da non richiedere alcun cambiamento.

Indiana Pacers

I Pacers dedicano questa City Edition alla loro arena, oggi denominata Gainbridge Fieldhouse. Quella raffigurata sulla maglia è la sagoma dell’impianto, con tanto di tralicci dorati, che si staglia sul cielo al crepuscolo. I caratteri del nome “PACERS” sono gli stessi che comparivano sulle divise casalinghe utilizzate tra il 2005 e il 2017. Sopra l’etichetta, in una sorta di tabellone segnapunti (che ricorda vagamente “La ruota della fortuna” e le sue parole misteriose), appare lo slogan “We grow basketball here”, omaggio alla grande tradizione cestistica dell’Indiana.

Los Angeles Clippers

L’uniforme nera dei Clippers celebra il cinquantesimo anniversario di una vera e propria istituzione cittadina: la Drew League. I caratteri in corsivo che compongono la scritta “los angeles” riprendono il font usato per il logo del più famoso torneo pro-am (ovvero aperto a professionisti e dilettanti) del mondo, a cui partecipano ogni estate diversi giocatori NBA.

Il mosaico sullo sfondo è quello delle Watts Towers, che svettano nel South Side della megalopoli californiana. Prima di trasferirsi nella zona di Willowbrook, il torneo si disputava a Washington Park. L’insegna verde dell’area ricreativa prestava il colore al logo della manifestazione, e oggi quel verde riappare sul bordo interno inferiore della nuova maglia. Lo slogan dell’evento (“No excuse. Just produce”) viene riportato sopra l’etichetta. L’identità cromatica dei Clippers viene invece mantenuta sulle spalline e sui calzoncini, con le striature nere, rosse e blu.

Los Angeles Lakers

Per questo manifesto al minimalismo, con “Los Angeles” scritto nei caratteri viola del logo dei Lakers su uno sfondo candido, la franchigia ha una spiegazione ben precisa: basta celebrare i grandi del passato (come è accaduto in tutte le City Editions presentate tra il 2017 e il 2020), è ora che i giocatori attuali riempiano le pagine bianche e scrivano la loro storia. “Leave a legacy”, come recita il mantra sopra l’etichetta.

A giudicare dall’inizio di stagione, non sembra che LeBron James e compagni ci stiano riuscendo… Tralasciando le discutibili motivazioni per il design, questa potrebbe benissimo essere la versione ‘casalinga’ della City Edition viola e nera presentata nel 2018/19 e dedicata a Magic Johnson. Gli stessi colori compaiono oggi sulle spalline, sui numeri (neri con bordature viola) e sui pantaloncini.

Memphis Grizzlies

Memphis è una delle capitali mondiali della musica, e ne fa giustamente un vanto. Già nel 2020-21 aveva proposto una City Edition a tema discografico, con tanto di trama vinilica. Oggi presenta questo look aggressivo, che celebra la scena hip-hop cittadina. Dopo il vinile, tocca agli ormai desueti CD, la cui cromatura domina l’enorme scritta “MEMPHIS” (i cui caratteri ricordano la copertina di un album rap) e i numeri, ‘contagiando’ anche l’iconico grizzly sui pantaloncini.

Sulla banda laterale compaiono le iniziali di città e squadra, “MG”, in uno stile che riporta alle origini della franchigia, allora con sede a Vancouver. Sull’elastico dei calzoncini c’è la sagoma dell’Hernando De Soto Bridge, conosciuto anche come “M-Bridge” per la sua forma. La lettera M si vede anche, circondata dalle fauci di un orso, sopra l’etichetta, a completare lo slogan “For The M”. Il logo Nike, la scritta “Grizzlies” e i nomi dei giocatori conservano il tradizionale Beale Street Blue.

Miami Heat

L’anno scorso, per celebrare i 75 anni della NBA, alle franchigie è stato chiesto di mixare gli stili delle loro uniformi per creare una speciale City Edition. Gli Heat hanno proposto una soluzione forse azzardata, ma che a quanto pare ha trovato riscontri positivi: rappresentare ogni lettera della parola “MIAMI” con un carattere legato a un differente concept stilistico del passato. Ecco allora la “m” dei Floridians, la “I” delle divise inaugurali (quella bianca è stata riproposta quest’anno come Classic Edition), la “A” celebrativa del titolo NBA 2012, la “m” della serie ‘Vice City’ e la “I” dorata esibita nella opening night 2013, per festeggiare il secondo titolo dell’era ‘Big Three’.

Il successo dell’idea è stato tale che, per la stagione 2022/23, questo particolare mashup viene ripresentato nella versione bianca, che va a sostituire quella nera. Anche in questo caso, la riga gialla che contorna la divisa richiama il nastro preparato dagli inservienti nel 2013, prima che la celeberrima tripla di Ray Allen cambiasse le sorti delle Finals contro gli Spurs. Come l’anno scorso, sia i giocatori, sia gli acquirenti potranno scegliere la combinazione dei caratteri con cui personalizzare la propria maglia.

Milwaukee Bucks

La città del Wisconsin è il punto d’incontro fra il lago Michigan e tre diversi fiumi, per cui il colore dominante di questa City Edition (come di quella utilizzata nella stagione 2020/21) è l’azzurro dell’acqua. “Gathering Place” è anche scritto sopra l’etichetta, mentre nomi e numeri sono color crema, parte integrante del look dei Bucks a partire dal 2015. Questa uniforme è però dedicata al quartiere di Bronzeville, centro artistico e culturale della comunità afroamericana. Le bande laterali prendono ispirazione da un murales situato lungo North Avenue e intitolato “The Patchwork”. La stella raffigurata sull’elastico è un dettaglio di quel dipinto, opera dell’artista locale Ammar Nsoroma.

Minnesota Timberwolves

La City Edition dei T’Wolves viene presentata come “una lettera d’amore alla scena artistica del Minnesota”. Lo sfondo bianco simboleggia la tela “su cui la creatività prende vita”. Tale creatività viene espressa nella trama arcobaleno, che avrà forme diverse su ogni singola maglia e pantaloncino. I caratteri della scritta frontale e dei numeri sono ispirati da un non meglio identificato edificio, parte dello skyline di Minneapolis.

New Orleans Pelicans

La franchigia della Louisiana non si distingue certo per fantasia. Dopo gli esperimenti rivedibili degli ultimi anni, i Pelicans propongono la versione deep purple della City Edition utilizzata tra il 2018 e il 2020.

La sigla “NOLA” (New Orleans, Louisiana) è raffigurata nei caratteri tipici del Mardi Gras su sfondo viola, verde e giallo, i colori tradizionali della più celebre festività cittadina. La differenza più evidente, rispetto allo stile passato, è lo spostamento del numero anteriore dal lato al centro della maglia. Sui pantaloncini troviamo i tre gigli, simbolo della città, e il logo della squadra, sempre nei colori del Mardi Gras.

New York Knicks

Per il terzo anno consecutivo, i Knicks propongono una City Edition nera. Questa versione si ispira alle divise da trasferta indossate fra il 1997 e il 2012, ma stavolta nero e blu sono invertiti, con quest’ultimo relegato in una delle bande laterali. L’altra striscia è arancione, come la scritta “NEW YORK”, i numeri e i contorni dei pantaloncini. Come nelle due City Editions precedenti, il logo Nike è incorporato nella sigla “NYC”.

Oklahoma City Thunder

La nuova City Edition dei Thunder è stata disegnata in collaborazione con Desmond Mason, che ha giocato la sua ultima stagione NBA a Oklahoma City e che lì è rimasto, una volta appese le scarpe al chiodo.

È un’uniforme grigio scuro con il nome della squadra e i numeri scritti in azzurro, nei caratteri attuali. Le principali curiosità stanno nei contorni; le sette linee blu su ogni lato rappresentano le 77 contee che formano l’Oklahoma, raffigurate nella loro interezza sull’elastico dei pantaloncini. La trama sui fianchi ricorda invece il terriccio rosso tipico di molte aree dello Stato.

Orlando Magic

Quando si pensa a Orlando, una delle prime cose che vengono in mente è il complesso di Disney World, sede di quel Magic Kingdom che dà il nome alla squadra NBA. Giocando sulla principale attrazione cittadina, l’ufficio marketing della franchigia tira fuori dal cilindro questa divisa a tema cavalleresco, accompagnata dalla seguente presentazione: “Il nucleo giovane dei Magic è pronto a conquistare il mondo del basket.

L’uniforme City Edition 2022/23 riconosce e onora gli Orlando Magic e la città di Orlando come un unico regno in ascesa”. Più che una tenuta da gioco, si tratta quindi di un’armatura, su cui campeggia la scritta “ORLANDO” in caratteri gotici. Sul lato sinistro dei pantaloncini compare una stella bianca, simbolo della squadra fin dalla sua fondazione.

Philadelphia 76ers

A far vacillare più di ogni altra il progetto City Edition è la proposta dei Sixers, che ci appioppano questa divisa bianca con due semplici righe rosse sui fianchi e con il soprannome della città (nella traduzione greca, il nome “Philadelphia” significa “Città dell’amore fraterno”) scritto in corsivo al centro della maglia.

“Semplicità” ed “eleganza” sono le parole d’ordine per questo design, secondo i poveracci che hanno dovuto spiegarlo al pubblico. L’intento dichiarato è celebrare con lo stile degli albori la lunghissima storia cestistica cittadina.

Phoenix Suns

Questa divisa turchese omaggia le ventidue diverse tribù di nativi americani presenti in Arizona. Tutti gli elementi di questo design si rifanno alla loro cultura; la gradazione d’azzurro è quella delle sacre pietre di protezione; i colori all’interno dei numeri richiamano la ruota di medicina degli sciamani; lo stile con cui è rappresentato il sole nascente si rifà alle loro pitture; la trama sui fianchi è quella delle loro coperte.

Sui lati dell’uniforme c’è la traduzione della parola “sole” nelle lingue parlate da ciascuna delle tribù locali. Alcuni esponenti di queste comunità sono stati invitati a Phoenix per la presentazione della nuova City Edition. Piccola nota a margine: l’anno scorso, tramite il loro sito ufficiale, i Suns avevano lanciato l’idea per una possibile maglia speciale a tema azteco. La reazione predominante è stata: “Ma che c’azzeccano gli aztechi con l’Arizona?”. Ecco perché si è poi deciso di virare sui nativi americani…

Portland Trail Blazers

Scelta alquanto bizzarra quella dei Blazers, che dedicano la loro nuova City Edition all’aeroporto internazionale di Portland. Un po’ come se l’Inter dedicasse una divisa a Malpensa… Sotto la sigla aeroportuale “PDX” c’è la fascia diagonale che vediamo sulle maglie della squadra fin dal lontano 1977. Al suo interno, al posto dei tradizionali colori rosso e bianco, c’è una particolare trama su sfondo verde acqua, la stessa che si vede sulla moquette nei vari terminal dello scalo.

Una trama a quanto pare celebre, che spinge molti viaggiatori a fotografarsi con i piedi poggiati su quel caratteristico tappeto. Il verde acqua viene ripreso anche sui contorni della divisa, nel logo Nike e nelle didascaliche scritte sotto l’etichetta: “#RIPCITYCARPET” (“il tappeto di Rip City”, citando il soprannome sportivo della città) e “PORTLAND TRAIL BLAZERS”.

Sacramento Kings

C’è chi celebra il suo aeroporto, chi omaggia i suoi alberi da frutto e chi onora il soprannome della città. Poi ci sono i Kings, che festeggiano… il mancato trasferimento della squadra! Secondo il comunicato ufficiale, questa appariscente City Edition è dedicata alla passione con cui i fan hanno mantenuto i Kings a Sacramento.

Durante la stagione 2012/13, di cui ricorre il decennale, sembrava infatti certo che la franchigia sarebbe stata trasferita, con il ritorno dei Seattle SuperSonics che appariva sempre più vicino. L’arrivo di un nuovo proprietario, Vivek Ranadivé, e la costruzione dell’avveniristico Golden 1 Center nel cuore della capitale californiana hanno invece permesso ai tifosi di continuare a godersi le imprese di una squadra che non disputa i playoff dal lontano 2006.

All’epoca, sulle maglie da trasferta c’era la stessa scritta, “SACRAMENTO” che ritroviamo su queste nuove divise. Lo sfondo grigio argento e i contorni viola sono ispirati al design dell’arena. Sui fianchi è riportato lo slogan “Sacramento Proud”, mentre sopra l’etichetta troviamo la fatidica frase con cui l’allora commissioner NBA, David Stern, annunciava la mancata relocation: “We’re going to keep this team in Sacramento”. Evvai!

San Antonio Spurs

Dopo aver proposto le ennesime variazioni di nero sia per la Statement, sia per la Classic Edition, i texani danno una spruzzata di colore con questa divisa, che ci porta indietro di ventisei anni. Nel 1996, l’Alamodome di San Antonio ospitò uno degli All-Star Game più memorabili nella storia NBA, impreziosito da uno starpower di primissima grandezza.

Il verde acqua di questa City Edition, i caratteri delle scritte e la trama sulle bande laterali, un omaggio alla nutrita popolazione ispanica della zona, si trovavano anche sull’uniforme indossata quell’11 febbraio dalla formazione della Eastern Conference, che vinse l’incontro grazie a un dominante Shaquille O’Neal e a Michael Jordan, nominato MVP della manifestazione. Le principali differenze tra le due divise stanno nella scritta sul petto, in cui ritroviamo il mitico sperone nero-argento, e sulle spalline, dove l’arancione e il fucsia completano il tris di colori “Fiesta” presente sul vecchio logo degli Spurs.

Toronto Raptors

Fedeli alla tradizione inaugurata nel 2015, con l’ingresso in società del rapper Drake nelle vesti di global ambassador, i Raptors mantengono lo schema di colori nero e oro per la loro City Edition 2022-23. I caratteri della scritta “TORONTO” riprendono quelli del progetto “Welcome Toronto” (citato anche sopra l’etichetta), inaugurato da Drake e dalla franchigia nel 2018 per sostenere le comunità attive sul territorio. La trama sullo sfondo non è altro che la mappa dei sei distretti che compongono la città canadeese, mentre sulle spalline viene riportata la parola “North” in diverse lingue.

Washington Wizards

Gli Wizards hanno battuto tutti sul tempo, svelando la loro nuova City Edition addirittura a marzo. Tempistiche all’apparenza insolite, ma che in realtà coincidono con il tradizionale Cherry Blossom Festival, quando la fioritura dei ciliegi colora di rosa la capitale statunitense. Ecco dunque spiegata questa sgargiante uniforme rosa shocking, con un fiore di ciliegio a fare da puntino per la “i” di Washington e tanti altri disseminati lungo i fianchi. La parte inferiore dei pantaloncini è invece blu come le acque del Tidal Basin, ovvero il lago artificiale, adiacente al National Mall, su cui si specchiano i ciliegi e attorno al quale viene celebrato il famoso festival primaverile.

Queste erano tutte le maglie City Editions presentate per la stagione NBA 2022-23. Quali sono le vostre preferite?