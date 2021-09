Le maglie del Padova per la Serie C 2021-2022

Nella cornice del vecchio stadio “Silvio Appiani” è andata in scena la presentazione delle nuove maglie del Padova, ancora una volta firmate Macron, per la stagione di Serie C 2021-2022.

Prima maglia Padova 2021-2022

La nuova maglia home è bianca con collo a polo rosso, così come sono rosse le bande verticali presenti sulle maniche, sui fianchi e sui pantaloncini anche se spezzate. All’interno del colletto è presente un etichetta rossa con logo del club e la scritta “CALCIO PADOVA”.

I pantaloncini e i calzettoni sono bianchi, con quest’ultimi che ritornano bianchi e sono impreziositi dal dettaglio della croce rossa dello stemma sui lati e l’acronimo “ACP” sul retro.

Seconda maglia Padova 2021-2022

La maglia away è ispirata al Padova di fine anni ’40, periodo nel quale ha militato l’inglese Charles Norman Adcock.

È rossa con collo a polo bianco chiuso da tre bottoni. Le maniche sono bianche bordate da due sottili strisce rosse. All’interno del colletto, e questo è il dettaglio più interessante, è stampato in rosso l’incipit de ‘La Bisbetica domata’ di William Shakespeare, che si svolge proprio a Padova e recita così: “For the great desire I had to see fair Padua, nursery of arts, I am arrived … and am to Padua come, as he that leaves – a shallow plash to plunge him in the deep and – with satiety seeks to quench his thirst” (Per il grande desiderio che avevo di vedere la bella Padova, culla delle arti, sono arrivato… ed a Padova sono venuto, come chi lascia – uno stagno per tuffarsi nel mare, ed – a sazietà cerca di placare la sua sete).

Sul retro, all’altezza del collo è ricamato in bianco il motto “AVANTI SCUDATI”. Completano il kit da trasferta pantaloncini e calzettoni rossi con inserti e rifiniture bianche.

Maglia portiere Padova 2021-2022

La maglia del portiere è interamente verde con inserti bianchi sulle maniche e sui fianchi.

Che ne pensate del lavoro di Macron per le maglie del Padova 2021-2022?