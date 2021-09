Le maglie del Perugia 2021-2022 fra “street style” e anima nerd

Torniamo in Serie B per presentare le nuove maglie del Perugia 2021-2022, firmate Frankie Garage, che segnano il ritorno dei Grifoni nella serie cadetta dopo un anno di assenza.

Tutte le divise offrono elementi in comune come lo scollo a V, formato dalla sovrapposizione di strisce a contrasto. Le cuciture rinforzate a forma di “L” all’altezza delle spalle e i fori tagliati a laser ci riportano alla mente le maglie Nike della stagione 2013-2014.

Sul retro, all’altezza del collo, è stampata in gomma lucida la scritta “Pulchra Perusia” che significa “bellissima Perugia o gloriosa Perugia”.

Per terminare la lista degli elementi in comune tra le maglie è necessario menzionare il nuovo main sponsor “NUTRIHUM”, azienda che produce integratori alimentari e “Sisas”, leader di mercato nel campo della segnaletica e della sicurezza stradale, come sleeve sponsor.

Prima maglia Perugia 2021-2022

La nuova prima maglia combina la tradizione del colore di base rosso ad elementi moderni come la tecnica denominata “tie dye”, tipo di tecnica decorativa caratterizzata da un particolare effetto di disegni sfumati, molto in voga negli ultimi anni. Il tutto è accompagnato da un pattern tono su tono raffigurante il simbolo del club, il Grifo. Lo scollo a V e i bordini delle maniche presentano inserti in bianco e grigio.

I pantaloncini sono bianchi con degli inserti neri termo-applicati sui lati. I calzettoni sono rossi con finiture bianche e grigie.

Seconda maglia Perugia 2021-2022

Il design della seconda maglia si discosta completamente dalla prima ed è caratterizzato da un pattern rosso e grigio ispirato all’effetto “glitch” (simulazione di errori di programmazione o visualizzazione grafica) disposto in maniera verticale. Il colore grigio degli inserti della prima maglia è sostituito dal nero.

Pantaloncini rossi con inserti bianchi e calzettoni bianchi completano il kit away.

Terza maglia Perugia 2021-2022

La terza maglia riprende in toto gli elementi e il design della prima sebbene ovviamente con una diversa palette di colori, il blu come tinta di base e il rosso e il bianco per gli inserti.

Maglie portiere Perugia 2021-2022

Le maglie per il portiere sono 4, presentano una grafica frontale composta da strisce verticali di diversa lunghezza e spessore tono su tono. Sono disponibili nelle colorazioni arancione, blu, oro e viola.

Che giudizio date al lavoro di Frankie Garage per le maglie del Perugia 2021-2022?