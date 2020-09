I nostri colori, la nostra pelle, svelate le maglie del Pisa 2020-2021

Prosegue il connubio tra Adidas e Pisa, giunto al quarto anno di partnership, che nella cornice del Grand Hotel La Pace di Montecatini ha svelato le maglie per la stagione 2020-2021.

Il luogo della presentazione risulta insolito in quanto è tradizione presentare le nuove divise all’Arena Garibaldi davanti ai tifosi, evento che con le chiare condizioni di quest’anno non ha potuto prendere parte, ma che qualora fosse possibile, promette il presidente, si terrà a campionato iniziato nonostante le maglie saranno già state indossate.

Prima maglia Pisa 2020-2021

Permane il classico design a righe verticali, che viene rivisitato in stile equalizzatore. Inserite su sfondo nero, le bande azzurre si dissolvono verso il petto in linee orizzontali man mano più fini mostrando un particolare effetto sfumato, con all’interno il logo dello sponsor tecnico, lo stemma del club e la croce pisana.

La trama si limita alla parte anteriore della maglia con il nero a predominio del retro che prosegue sulle maniche bordate di blu.

Il giallo viene sostituito dall’oro, che troviamo quindi nelle finiture del colletto color blu, dei bordi delle maniche e nelle stripes Adidas sui fianchi. L’oro sarà anche il colore di nomi e numeri.

Sono abbinati alla divisa casalinga i pantaloncini neri con stripes oro ai lati ed i calzettoni, sempre neri con stripes oro che girano intorno al risvolto.

Seconda maglia Pisa 2020-2021

La novità per la seconda maglia è il bianco che torna come colore di base, dopo due stagioni a tinte gialle. Non è una novità invece il template, utilizzato già per la divisa away del Cagliari. In questo caso il disegno “graffiante“, sottolineato in modo simpatico dai giocatori nel video di presentazione, si tinge di nero mentre troviamo il blu ancora una volta nello scollo a V, nei bordi delle maniche e nel riquadro sui fianchi.

Completano il kit i pantaloncini ed i calzettoni entrambi bianchi in tinta con la maglia.



Terza maglia Pisa 2020-2021

La società fa sapere che per la terza maglia non mancheranno le sorprese, le prime indicazioni parlano di colore verde. L’appuntamento è rimandato di qualche giorno per aumentare “l’hype”.