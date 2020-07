La “Porto Nations” sulle nuove maglie del Porto 2020-2021

New Balance svela le maglie del Porto 2020-2021 con la campagna “Porto Nations”, un omaggio a tutti i fan che supportano i Dragões in tutto il mondo.

Il brand a stelle e strisce vuole rafforzare la propria immagine agli occhi del pubblico di uno dei suoi team di punta (per il quale ha realizzato una sneaker esclusiva), specie dopo aver perso le sponsorizzazioni di Liverpool e Celtic, che hanno firmato rispettivamente con Nike e Adidas.

Prima maglia Porto 2020-2021

Nata dall’ispirazione per il “mare bianco e blu” che si crea quando i tifosi riempiono lo Stadio do Dragão, la maglia home si presenta con una linea molto pulita e per la prima volta dall’arrivo di New Balance aumenta il numero di righe, che continuano su maniche e retro e vengono interrotte solo dal quadrato bianco destinato a nomi e numeri.

Spiccano le scritte in giallo cromo dello sponsor e del logo del brand statunitense.

Non mancano i dettagli, tra i quali una linguetta sul retro del collo con la scritta “FC Porto”, la grafica di New Balance in giallo sulle maniche e la scritta “Nacão Porto” inserita all’interno della maglia dietro lo stemma societario.

I pantaloncini sono bianchi ed i calzettoni sono in variante blu o bianca.

“Abbiamo i migliori fan del mondo, uniti dal blu e dal bianco di questa città. Mi piacciono i dettagli e sono sicuro che la maglia sarà apprezzata quando la useremo per la prima volta” – Danilo Pereira, capitano del Porto.

Seconda maglia Porto 2020-2021

New Balance vuole creare una comunità forte attorno alla società portoghese e per le partite in trasferta sfoggia un look pulitissimo con una maglia blu scuro a tinta unita a richiamare fortemente il colore che caratterizza la città.

A differenza della home i dettagli si dividono tra l’arancione ed il grigio, lo stemma è monocromatico per integrarsi meglio con la maglia. I pantaloncini sono arancioni e i calzettoni blu scuro.

Maglie portiere Porto 2020-2021

La divisa da portiere home è interamente nera con scritte e sponsor in bianco ed è decorata da una particolare grafica lungo le maniche. La versione away presenta le stesse caratteristiche di colore grigio.

Tutte le maglie del Porto sono realizzate utilizzando l’innovativa tecnologia NB Dry ed incorporano una trama in tessuto jacquard per aiutare a mantenere i giocatori freschi e asciutti dal primo all’ultimo minuto.

“È sempre motivo di orgoglio lavorare su un design iconico come quello delle divise del Porto. Questo è un kit davvero moderno che unisce innovazione e prestazioni al patrimonio e alle tradizioni del club” – Kenny McCallum, general manager New Balance.

A partire dal 4 luglio sono acquistabili sullo store ufficiale le versioni uomo e donna al prezzo di 80,00€ con uno scontro per i membri del club.

Che voto date alle divise prodotte da New Balance per il Porto 2020-2021?