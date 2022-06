Città, club e design uniti sulle nuove maglie del Porto 2022-2023

New Balance e Porto hanno svelato la nuove maglie per la stagione 2022-2023. Inserite nella campagna “Unbreakable by Nature”, New Balance si è avvalsa della creatività del fotografo Justin Bettman per evidenziare il legame tra maglie, club e città.

Prima maglia Porto 2022-2023

Stilisticamente la divisa home non si discosta molto dalla tradizione: alle strisce verticali leggermente più strette rispetto alla scorsa stagione si aggiunge il ritorno del colletto a “V” profilato in blu navy. Dello stesso colore sono anche le finiture delle maniche con l’ormai tipico bordo di New Balance, usato ad esempio anche per la maglia della Roma.

Sul retro le strisce invadono solo la parte bassa della maglietta, mentre sulle spalle troviamo sia la scritta “FC Porto” che lo sponsor secondario. Della struttura in jacquard invece sarà il compito di donare maggiore ventilazione ai giocatori. Completano il kit pantaloncini blu e calzettoni bianchi con un inserto laterale in navy.

Terza maglia Porto 2022-2023

Per la terza divisa New Balance si è affidata a un look decisamente minimal, con la quasi totalità della maglietta blu, salvo il colletto a “V” in bianco e due profili che ricalcano la linea delle spalle anch’essi in bianco, così come gli sponsor. Calzoncini e calze abbinate seguono il medesimo schema di colore.

“Siamo entusiasti della rivisitazione di quest’anno del kit del Porto. La ricca combinazione della stampa heritage e il design contemporaneo incarna davvero lo spirito del club” ha dichiarato Kenny McCallum, general manager di New Balance Football.

Che ne pensate del lavoro di New Balance per le divise del club portoghese?