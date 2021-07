“Como Nós, um de Nós”: alla scoperta delle maglie del Porto 2021-2022

Una stagione altalenante, l’ultima del Porto. Se da un lato il cammino in Champions si è concluso soltanto davanti ai futuri vincitori della competizione (il Chelsea), dall’altro lato la squadra di Oporto non è riuscita a mantenere saldo il titolo di Campione del Portogallo, passato nelle mani dello Sporting.

Sarà per questo motivo che la società, in cerca di riscatto, ha deciso di chiamare a raccolta i tifosi, rinnovando il senso di appartenenza al club attraverso il motto: “Como Nós, um de Nós” (come noi, uno di noi) con la presentazione delle nuove maglie 2021-2022 firmate New Balance. Un modo come un altro di ricordare quella simbiosi che da sempre caratterizza il rapporto tra i supporters e la squadra, venuta meno quest’anno non solo per gli insuccessi, ma soprattutto a causa dei limiti imposti dalla pandemia.

Prima maglia Porto 2021-2022

A differenza delle scorse stagioni, la divisa casalinga non è contaminata da dettagli in contrasto con i colori principali; nessun colore caldo ma piuttosto un azzurro fluo che viene utilizzato per mettere in evidenza gli sponsor ed i dettagli delle maniche. Nella parte frontale, come di consueto, si alternano le strisce bianche e blu, quest’ultime caratterizzate da un’impercettibile fantasia composta da bande trasversali.

Proprio le strisce, si distinguono dallo stile della passata stagione per via delle loro maggiori dimensioni, oltre che per la loro interruzione ai limiti delle spalle. La parte posteriore, invece, è caratterizzata da un ampio spazio blu dove verranno collocati numeri e nomi dei giocatori; soltanto scendendo verso il basso ritroviamo la combinazione di righe biancoblu. A differenza di quanto si possa credere, il motto in precedenza citato non si trova all’interno del colletto (a girocollo) ma più in basso, sulla vita.

Seconda maglia Porto 2021-2022

Sorprende, in positivo, la maglia da trasferta dei Dragões. Difatti le fantasie con la quale vengono declinati il blu, l’azzurro e l’oro potrebbe rendere questa, una delle divise più iconiche della prossima stagione. Anche in questo caso, il modello utilizzato dallo sponsor tecnico è lo stesso di quello home. E dunque troviamo la fantasia estendersi lungo l’intera parte frontale, lasciando completamente pulito il lato posteriore.

In questo caso, però, oltre ai dettagli delle maniche e gli sponsor, anche lo stemma del Porto è declinato col colore oro.

Terza maglia Porto 2021-2022

In contrasto con i colori utilizzati per le prime due divise, la terza maglia del Porto è caratterizzata da una gradazione piuttosto chiara di rosa, abbinata a dei dettagli in nero, presenti lungo le maniche e sul colletto, non più a girocollo ma a “V”.

Come giudicate le nuove maglie del Porto 2021-2022?