“You can do anything”, Nike presenta le maglie del Redbull Lipsia 2021-2022

Anche in Bundesliga siamo entrati a pieno ritmo con le presentazioni delle divise da gioco ed ecco che il Redbull Lipsia, assieme a Nike (sponsor dal 2014), ha lanciato le nuove maglie per la stagione 2021-2022.

Un debutto decisamente sfortunato per i due kit, coinciso con la sonora sconfitta per 4-1 contro il Borussia Dortmund in finale di DFB Pokal per la home, mentre l’away ha visto la sconfitta per mano dell’Union Berlin nell’ultimo turno di campionato.

Prima maglia Redbull Lipsia 2021-2022

Rosso e bianco sono i colori che compongono la divisa con il giallo che viene totalmente accantonato rispetto alla passata stagione, o quasi poiché è presente solo nel logo Redbull al centro del petto. Molto particolare la grafica “glitchata” che avvolge tutta la maglia ad eccezione del riquadro bianco sulla schiena che ospita il nome della squadra, i nomi e i numeri dei giocatori scritti in rosso.

Il girocollo e i bordi delle maniche sono rossi così come le bande sfalsate (già presenti nella maglia 2020-2021 ) che scorrono sui fianchi, all’interno delle quali sono impresse le iniziali del club. All’interno del collo si trova lo skyline della città di Lipsia accompagnato dalla scritta “Die Roten Bullen”, mentre aul retro è presente il motto “You can do anything” stampato in rosso, con la prima ‘O’ impreziosita dal toro, simbolo della bevanda energetica.

Sui pantaloncini, rossi a tinta unita come i calzettoni, proseguono le bande laterali della maglia anch’esse del medesimo colore, ma che regalano un effetto tono su tono lucido grazie al materiale gommato. Il bianco colora il logo del club monocromatico e lo swoosh.

Seconda maglia Redbull Lipsia 2021-2022

La maglia che verrà utilizzata per le partite lontano da casa non cambia nella trama e nelle fantasie, ma si tinge di colore con la grafica glitch che presenta tinte di giallo, azzurro e rosso su sfondo interamente blu notte, quasi nero sotto una certa luce. La banda sui fianchi questa volta non stacca cromaticamente, al centro della maglia invece il logo Redbull si “perde” tra i colori, mentre nel retro nomi, numeri dei giocatori e nome del team sono in bianco.

Il kit si completa con i pantaloncini e i calzettoni in tinta con la maglietta.

Qual è il vostro giudizio sulle nuove maglie del Redbull Lipsia 2021-2022 firmate Nike?