La Bandiera, “croce e delizia” delle maglie della Russia per gli Europei 2021

Dopo la presentazione della “discussa” prima maglia, la Federcalcio Russa e Adidas hanno presentato la nuova divisa da trasferta, che va così a completare la collezione che “Gli Orsi” indosseranno agli Europei di quest’estate.

Prima di mostrarvi nel dettaglio le maglie è però necessario fare un piccolo passo indietro a novembre 2019.

Adidas, in accordo con la Federcalcio Russa, aveva rilasciato ufficialmente la prima maglia con tanto di presentazione, salvo poi ritrovarsi nell’occhio del ciclone per un particolare davvero curioso e non trascurabile. In molti avevano infatti osservato che la maglia presentava sui polsini delle maniche i colori della bandiera Russa (bianco, blu e rosso) invertiti, riproducendo di fatto la bandiera Serba (rosso, blu e bianco).

Una possibile spiegazione di questa scelta da parte di Adidas va ricercata nelle dichiarazioni di alcuni calciatori della nazionale presenti all’evento di presentazione, i quali avrebbero trovato davvero originale mostrare la bandiera nazionale una volta alzate le braccia per mostrare la coppa dopo la vittoria finale.

Il malcontento generale ha così costretto la Federcalcio a rifiutarsi di indossare la maglia al primo appuntamento stagionale optando per la vecchia collezione.

Adidas, dopo un comunicato ufficiale in cui si scusava dell’accaduto, si è rimessa a lavoro e ha provveduto a modificare il colore dei polsini scegliendo un più classico e semplice bianco.

Prima maglia Russia Euro 2020

Basata sul template Adidas Condivo 20, facilmente riconoscibile dal motivo a vernice dipinto sulla parte anteriore e posteriore, la maglia mantiene il rosso come colore principale, un colletto a V in stile anni ’90 bianco e bianchi i polsini della “discordia”. Il kit si completa con pantaloncini bianchi (o rossi all’occorrenza) e calzettoni rossi.

Seconda maglia Russia Euro 2020

La seconda maglia, fresca di presentazione, è bianca con colletto a V rosso. Rossi sono anche il logo Adidas e le strisce sulle spalle.

La divisa è caratterizzata da una banda bicolore (blu e rossa) che attraversa il petto e continua fino ai polsini della maniche che, insieme al colore di base della maglia, rendono omaggio alla bandiera nazionale Russa, questa volta riprodotta in maniera fedele. Il kit è completato da pantaloncini blu e calzettoni bianchi.

Per la prima volta nella storia, il Campionato europeo si svolgerà in 12 paesi e per celebrare questo evento storico, Adidas ha creato degli emblemi speciali con un’iscrizione nella lingua del paese ospitante. Per quanto riguarda la Russia (che avrà San Pietroburgo come sede di alcune partite) all’interno dell’emblema c’è un’iscrizione che recita lo slogan della squadra “ИГРАЕМ ЗА ВАС” (Igrayem Za Vas) tradotto in “Giochiamo per voi”. L’emblema sarà presente su entrambe le maglie dei calciatori.

Che ne pensate del lavoro di Adidas per la Nazionale Russa agli Europei 2021?