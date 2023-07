La Spal è pronta a rialzarsi con le maglie 2023-2024 di Macron

Smaltita la delusione per l’amara retrocessione in Serie C, la Spal è ripartita per la stagione 2023-2024 con la presentazione delle nuove maglie realizzate da Macron.

Per il lancio sono stati coinvolti i ragazzi del settore giovanile spallino che hanno posato fra le strade di Ferrara con le nuove divise.

In casa non mancano le tradizionali righe strette verticali bianche e azzurre, quest’anno con un colletto a V e una finitura tricolore sull’orlo delle maniche. Sul retro è presente la scritta “Spal Ferrara” all’altezza della nuca, più in basso troviamo un riquadro bianco che ospita la stampa di nomi e numeri blu. Un altro dettaglio è nascosto nel bordo interiore, dove è stampata la denominazione completa della squadra ferrarese: Società Polisportiva Ars et Labors, intervallata dal logo del club.

Per le trasferte è stato scelto il total black con i colori sociali che decorano finemente la scollatura a V e l’orlo delle maniche, mentre i loghi sono tutti azzurri. A caratterizzare la parte anteriore e le maniche c’è una grafica embossata costituita da figure geometriche che creano un effetto ottico tridimensionale.

Cosa ne pensate delle maglie della Spal 2023-2024?