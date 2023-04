La nuova maglia del Taranto 2023-2024 firmata Eye Sport

La prima squadra italiana a svelare la nuova maglia 2023-2024 è il Taranto! I rossoblù hanno ufficializzato l’accordo con Eye Sport per i prossimi 4 anni, dando il via al conto alla rovescia per la presentazione della divisa casalinga per la prossima stagione.

In occasione della sfida contro il Messina del 23 aprile, il Taranto è sceso in campo con la nuova maglia firmata dal marchio sardo che veste già Cagliari, Catanzaro, Olbia, Pro Vercelli e Turris.

In nome della tradizione, la maglia è a strisce verticali rossoblù, di cui quella rossa centrale è più stretta. Il colletto è a polo, blu con bordo rosso, sul retro reca la scritta “Taranto FC 1927” in stampatello. Sul cuore è posizionato lo stemma del club in silicone, opposto a quello di Eye Sport.

Sono ben cinque gli sponsor presenti, fortunatamente tutti stampati in bianco: Raffo, Antenna Sud, Caffè Fadi, Borsci e Almat.

Il tessuto è idrofobo grazie al trattamento Wicking che assicura un’efficace traspirazione e una rapida asciugatura. Infine nella parte inferiore troviamo un badge NFC che permette ai dispositivi compatibili di giocare con EYE Football League.

“Taranto rappresenta uno dei target ideali della nostra azienda” – ha dichiarato in conferenza stampa Alessandro Ariu, amministratore unico di Eye Sport – “Vogliamo arrivare alle piazze più calde che respirano calcio, ed essere qui non può che essere un onore per noi. A partire dal calcio d’inizio di Taranto-Messina sarà possibile acquistare la divisa ufficiale che i calciatori indosseranno per la partita, ma il primo lancio di prodotti ufficiali non si limiterà alla sola maglia da gara. In vista dell’estate vi saranno altri articoli che i tifosi potranno acquistare come ad esempio il costume da bagno maschile e il telo mare oltre ad altri prodotti. Per la prossima stagione naturalmente sarà disponibile tutta la gamma di capi legati della prima squadra, dagli abbigliamenti da gara a quelli di rappresentanza”.