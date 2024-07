Le maglie del Latina 2024-2025 ispirate alla Maga Circe e Ulisse

Grandi novità in Serie C per il Latina Calcio che ha presentato le nuove maglie 2024-2025 e il rebranding del logo.

A firmare le nuove divise è Ezeta, il marchio italiano che su queste pagine abbiamo mostrato più volte per i suoi design personalizzati per le squadre dilettantistiche della provincia di Roma. Dopo una crescita costante è arrivato il primo club professionistico, vediamo com’è andata.

Le nuove maglie del Latina mantengono lo stile creativo di Ezeta e sono ispirate alla storia che ha come protagonisti la Maga Circe e Ulisse, raccontata da Omero nel decimo libro dell’Odissea. La Maga Circe viveva sull’isola di Eea, oggi conosciuta come Promontorio del Circeo, un luogo unico situato in provincia di Latina.

Questo episodio è raffigurato su un vaso del V secolo a.C. attribuito al pittore di Persefone. Il design di entrambe le maglie del Latina traggono ispirazione dalle geometrie floreali e greche che decorano questo antichissimo vaso.

La maglia casalinga presenta delle particolari strisce nere e azzurre che alternano le decorazioni del vaso di Persefone. Il colletto è a girocollo e sul petto mostra il nuovo stemma societario con il logo di Ezeta in bianco. La medesima grafica ricopre la parte posteriore, inoltre all’altezza della nuca c’è la scritta “Leoni Alati”.

La divisa away per le trasferte è invece bianca con una fascia diagonale nerazzurra abbinata al girocollo e al bordo delle maniche.

Il rebranding del logo

Come spesso accade nei progetti di Ezeta, ultimo quello della Romulea, è stato disegnato un nuovo logo, stavolta sviluppato dall’agenzia Modì che ha ampiamente spiegato tutto il processo creativo in un interessante video insieme ai fondatori di Ezeta e al responsabile marketing del Latina Calcio, Francesco Terracciano.

Nella nuova versione il leone alato di San Marco è stato messo in risalto con le ali spiegate che fuoriescono dallo scudo nerazzurro, su cui è posta la scritta “Latina”.

Qual è la vostra opinione sul nuovo logo e sulle maglie del Latina 2024-2025?