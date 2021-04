Le maglie della Svezia agli Europei 2021 realizzate da Adidas

Ai nastri di partenza degli Europei 2021 ci sarà anche la Svezia, qualificata grazie al secondo posto nel girone F dietro la Spagna. A sponsorizzare la squadra svedese è Adidas, vediamo quindi le maglie disegnate per la competizione continentale che partirà l’11 giugno.

Prima maglia Svezia Europei 2021

La maglia casalinga è basata sull’ormai noto template Condivo 20, caratterizzato da un importante scollo a V e dalle maniche raglan. Al tradizionale giallo sono abbinati gli inserti blu navy di colletto, strisce Adidas e bordo delle maniche. Su quest’ultime sono presenti una riga blu e una gialla per omaggiare la bandiera nazionale.

Sul retro della casacca è ricamata la scritta “Sverige”. I pantaloncini sono blu, mentre i calzettoni sono gialli.

Seconda maglia Svezia Europei 2021

Il blu scuro è il protagonista della maglia da trasferta con il giallo che colora le sottili pinstripes della parte frontale, i bordi di colletto e maniche e la stampa di nomi e numeri.

Le maglie della Svezia in campo

Nel corso delle qualificazioni a Euro 2020 e ai prossimi Mondiali 2022, la Svezia ha indossato il completo casalingo abbinato anche ai pantaloncini gialli per un completo all yellow. La maglia away ha esordito contro l’Estonia.

Come giudicate le maglie della Svezia ai prossimi Europei 2021?