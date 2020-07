I lupi tornano ad ululare: il Wolfsburg presenta le maglie 2020-2021

La Bundesliga si è conclusa da circa una settimana. L’ultima giornata del campionato tedesco ci ha lasciato però diversi spunti su quello che sarà lo stile delle squadre nella prossima stagione.

Il Wolfsburg è tra i club che hanno deciso di indossare già la nuova maglia 2020-2021, vediamo tutte le novità.

Prima maglia Wolfsburg 2020-2021

La squadra, qualificatasi ai preliminari dell’Europa League, ha infatti disputato il match contro il Bayern Monaco, indossando un nuovo kit che segna un ritorno ad una tonalità di verde più chiaro. Bisogna risalire al 2016 per ritrovare una scelta di colori simili da parte dello sponsor tecnico Nike.

Elemento di continuità, invece, è la grafica ad X che tende a mettere in evidenza, al centro della maglia, il logo della Volkswagen, proprietaria del club. Proprio il marchio della casa automobilistica tedesca tende a spiccare particolarmente sulla maglia, soprattutto per il suo blu notte, in contrasto con il verde e bianco della maglia.

Il colore blu, tuttavia, lo ritroviamo anche sul retro della maglia, utilizzato per i nomi ed i numeri dei giocatori. Dettaglio da non trascurare quello relativo alle saette, colorate di bianco, e poste ai lati della maglia. Un tema, quest’ultimo, che ritorneremo su diversi kit realizzati dal brand americano.

Discorso simile per i pantaloncini ed i calzettoni, entrambi caratterizzati da una prevalenza di verde con dettagli in bianco. Quest’ultimo colore, in particolare, è utilizzato sui pantaloncini per formare le due bande laterali, utili a dare una soluzione di continuità alle saette presenti sulla maglia.

Seconda maglia Wolfsburg 2020-2021

In perfetto contrasto con la prima maglia troviamo la divisa da trasferta. A spiccare in questo caso è la prevalenza del nero.

Il verde fluo viene utilizzato invece per il colletto a V e per formare, anche in questo caso, delle saette ai lati della maglia. Sulle maniche, invece, il colore principale della squadra è accompagnato dal bianco sui bordi. Il verde è utilizzato anche per la stampa di nomi e numeri.

Declassata a terza, invece, la divisa azzurra adottata come maglia da trasferta nella stagione appena conclusa.

Da notare che, così come le passate stagioni, anche per stavolta viene riconfermato lo stemma della città, nascosto nella parte interna del colletto

La maglia sarà disponibile negli store fisici dal 27 luglio, ma può essere già pre-ordinata sul sito ufficiale dei lupi di Germania.