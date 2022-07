La maglia away del Manchester City 2022-2023 svelata dalla NASA

Mai come questa volta possiamo dire che Puma e il Manchester City hanno lanciato la nuova maglia away 2022-2023. La presentazione, infatti, si è tenuta presso il NASA Space Center di Houston, nel corso della tournee del City negli Stati Uniti.

Kyle Walker, Jack Grealish, Erling Haaland e il portiere Ederson hanno posato con la nuova divisa da trasferta che segna il ritorno di due colori storici per i Citizens: il rosso e il nero.

Con questi colori, adottati nel 1968-69 su idea dell’allenatore in seconda Malcolm Allison e ispirati al glorioso Milan di Nereo Rocco, il Manchester City alzò al cielo in rapida successione tre trofei: FA Cup, Coppa delle Coppe e la Football League Cup.

Nella versione 2022-2023 disegnata da Puma le righe rossonere diventano oblique, il colletto è a V e i loghi sono tinti di giallo. Sul retro c’è un riquadro nero per ospitare la stampa di nomi e numeri, in alto è stampata la nave presente nel logo del City nonchè nello stemma cittadino.

“È fantastico che il Club e Puma siano riusciti a lavorare insieme per reinventare un design classico e iconico di un’epoca importante della storia del City. Spero che questa maglia porti un senso di nostalgia e di orgoglio ai nostri tifosi in tutto il mondo, così come ha fatto a me. Non vedo l’ora di vedere la maglia in azione durante il nostro match contro il Club America e mi auguro emozioni anche i nostri tifosi negli Stati Uniti e quelli che ci seguono in tutto il mondo”, sono state le parole di Mike Summerbee, club ambassador del Manchester City.

I pantaloncini abbinati sono neri con finiture gialle, sui calzettoni compaiono invece una serie di righine rosse orizzontali.

Era dalla stagione 2011-2012 che il City, all’epoca sponsorizzato da Umbro, non vestiva le strisce rossonere. Cosa ne pensate di questo ritorno?