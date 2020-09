Dallo stadio alla strada, la seconda maglia del Manchester United 2020-2021

Dopo la presentazione della prima maglia, l’Adidas e il Manchester United hanno presentato la maglia da trasferta che i Red Devils indosseranno nella stagione 2020-2021.

La nuova divisa da trasferta è caratterizzata da un sottile motivo mimetico composto da onde disegnate e dipinte a mano che simboleggiano i tre fiumi di Manchester, l’Irwell, l’Irk e il Medlock, che compaiono tutti sullo stemma della “City of Manchester”.

Seconda maglia Manchester United 2020-2021

Il colore scelto per la divisa è verde terra, ufficialmente “Legend Earth Green”, che omaggia uno dei colori principali della prima divisa della storia del club (allora si chiamava Newton Heath), il verde, ovviamente in una tonalità decisamente più scura.

I pantaloncini e i calzettoni sono verde scuro con loghi e rifiniture bianche.

La maglia è stata già utilizzata dagli uomini di Solskjær nella semifinale di UEFA Europa League contro il Siviglia.

Lo stemma societario monocolore, i loghi e le rifiniture in bianco creano un netto contrasto cromatico con il colore scuro della maglia che a detta dei progettisti dona nel complesso un look versatile e contemporaneo, che si coniuga perfettamente con la campagna pubblicitaria di presentazione “Stadium to street”, dallo stadio alla strada.

Per la presentazione della maglia alcuni giocatori sono stati ritratti in un contesto urbano, a voler evidenziare l’importanza che hanno i tifosi del club nel seguire la squadra in casa e in trasferta.

Seconda maglia portiere Manchester United 2020-2021

La seconda maglia del portiere è in giallo con loghi e rifiniture in blu scuro. Completano il kit pantaloncini e calzettoni gialli.

Che ne pensate del lavoro di Adidas per la maglia da trasferta del Manchester United 2020-2021?