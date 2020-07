Fredrik Martinsson e i 4 gatti sulla maglia come sponsor

Che ci fanno quattro gatti stampati sulla maglia del calciatore Fredrik Martinsson?

Siamo in Svezia nella Superettan, la squadra è il GAIS di Goteborg, per ricavare fondi la società offre la possibilità agli sponsor di acquistare lo spazio sopra i numeri anche per un singolo giocatore.

Il tifoso Karl Lexell e sua moglie Saaya hanno colto l’occasione per supportare la loro squadra del cuore, ma non avendo un’azienda da pubblicizzare hanno scelto la foto dei loro gatti.

I mici sono stati salvati dalla coppia in Honduras e prendono il nome da quattro birre diverse: Sierra, Samson, Stella e Stout.

La notizia ha subito fatto scalpore, inizialmente è stato intervistato il calciatore che ignorava completamente perchè avesse quella foto sulla maglia, dichiarando inoltre che lui preferisce i cani. Di lì a poco la società ha svelato l’arcano con un articolo dedicato alla giovane coppia svedese.

I quattro gattini resteranno sulla maglia di Martinsson nel corso di tutta la stagione, i compagni di squadra hanno già iniziato a incitarlo per preparare un’esultanza “felina” qualora riuscisse a segnare un gol.

Questo simpatico episodio non può che ricordarci Fabio Gatti e la sua maglia numero 44 ai tempi del Perugia, in memoria della famosa canzone dello Zecchino d’Oro. Con questo sponsor sarebbe entrata nel mito!