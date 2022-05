Un messaggio di pace sul pallone della finale di Champions League 2021-2022

Adidas ha presentato il pallone della finale di Champions League 2021-2022, in programma sabato 28 maggio a Parigi. A contendersi l’ambito trofeo saranno il Liverpool guidato da Jurgen Klopp e il Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti.

In precedenza la finale era stata assegnata a San Pietroburgo con tanto di pallone dedicato, ma la guerra in Ucraina ha costretto la UEFA a cambiare sede e Adidas a disegnare un nuovo pallone, al quale è stato affidato un messaggio di pace per tutto il mondo. Sulla sfera, infatti, compaiono le parole “мир” e “PEACE”.

Il design prevede una base bianca e le stelle tinte di argento, una grafica volutamente sobria per simboleggiare tregua e unità. Il pallone non sarà disponibile in vendita, l’unico modo per accaparrarselo sarà quello di partecipare all’asta per il pallone usato sul terreno di gioco dello Stade de France, il ricavato sarà devoluto alla UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.