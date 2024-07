Mizuno presenta la maglia della Lazio 2024-2025

La S.S. Lazio e Mizuno hanno svelato la nuova maglia casalinga per la stagione 2024-2025, un kit che esalta il legame tra passato e presente, con dettagli che ricordano la storia del club e la sua continua evoluzione.

La maglia è dominata dal tradizionale colore celeste ed è arricchita da dettagli in bianco e blu navy sul bordo del colletto e sull’orlo delle maniche. La parte anteriore della maglia presenta la scritta “S.S. Lazio” in rilievo tono su tono, inserita all’interno di un modello geometrico che richiama la divisa da trasferta 1992-93 firmata Umbro. Sul retro, sotto il colletto, è presente lo slogan “Unica Fede, Unica Passione” in ideogrammi nipponici, probabilmente un omaggio allo sponsor tecnico del Sol Levante.

Il kit casalingo è completato da pantaloncini total white e calzettoni bianchi con un inserto celeste sulla parte superiore e la scritta “S.S. Lazio” frontale. La sostenibilità è un punto fermo per Mizuno e la Lazio. Il nuovo kit è realizzato in poliestere 100% riciclabile, garantendo elevati standard di traspirabilità e riducendo l’impatto di carbonio.

I tifosi e gli appassionati possono già acquistare la nuova maglia negli store ufficiali Lazio Style 1900, sullo shop online del club biancoceleste e presso i rivenditori autorizzati Mizuno. La collezione 2024-25 sarà completata con altre due maglie, away e third, che saranno presentate come di consueto durante il pre-campionato.

Cosa ne pensate della nuova maglia della Lazio? Vi aspettiamo nei commenti!