Monaco è biancorossa: svelata la maglia del Bayern 2023-2024

Il Bayern Monaco e Adidas hanno svelato oggi la nuova maglia home per la stagione 2023-2024. La maglia, traendo ispirazione dalla divise indossate dai Bavaresi tra il 1936 e il 1965, celebra il forte legame identitario tra il club e i colori bianco e rosso.

In seguito alle proteste dei tifosi di qualche anno fa, in relazione all’ennesima introduzione del blu nella divisa da casa, la società si è vista costretta a modificare lo statuto del club, sancendo definitivamente che il rosso e il bianco fossero gli unici colori per la maglia da casa, lasciando quindi al fornitore tecnico più libertà riguardo la seconda e terza divisa.

Si legge infatti nell’articolo 1 dello statuto ufficiale del club la dicitura “Die Clubfarben sind Rot und Weiß” (i colori del club sono rosso e bianco). Nell’epoca delle sperimentazioni e delle distorsioni cromatiche il Club ha rafforzato ancora di più l’essenziale rapporto con i propri tifosi e con la propria storia.

L’inconsueta base bianca è integrata con maniche rosse. Sul petto campeggiano lo stemma societario in una versione inedita bicolore e loghi rossi. All’interno del colletto è stampato il messaggio “Rot & Weiß ein Leben lang” (rosso e bianco per tutta la vita). I bordini bianchi delle maniche e le strisce rosse che corrono lungo i fianchi riportano entrambi il nome del club ripetuto tono su tono.

Nuovo font per le tradizionali iscrizioni sul retro della maglia “Mia san mia”, “FC Bayern München” e per i nomi e numeri dei calciatori. Pantaloncini e calzettoni rossi completano il kit da casa.

Maglia home portiere

Il kit che verrà indossato da Neuer e compagni di reparto è interamente nero con dettagli e rifiniture bianche, sullo sfondo compare una trama geometrica che vedremo su tutte le divise da portiere dei top club griffati Adidas.

La Senior Product Manager di Adidas, Lisa Datz, ha dichiarato:

“La combinazione di rosso e bianco identifica il Bayern München – e lo fa da più di un secolo. Questi colori rappresentano orgoglio, fiducia incrollabile e grandi trionfi. Con questo nuovo kit sottolineiamo l’importanza di questi colori per il club: non vediamo l’ora di vederlo in campo e addosso tifosi; siamo pronti a prendere posto insieme nel prossimo capitolo di questa storia di successo a tinte biancorosse”.

Il capitano e leggenda del club Thomas Müller, ha detto:

“I colori rosso e bianco mi accompagnano da sempre. Con questo design tradizionale, la nuova maglia home rappresenta la storia di successo dell’FC Bayern München”.

Gli fa da eco la calciatrice del FC Bayern München Femminile, Lina Magull, che ha raccontato:

“Quando si pensa al FC Bayern vengono subito in mente il rosso e il bianco. Già da bambina la mia stanza era decorata con questi colori, ed è un sogno poterli indossare in campo. La nuova maglia unisce storia ed eleganza e noi vogliamo rendere giustizia a questi colori”.

La nuova maglia dei baveresi sarà indossata per la prima volta in campo contro il Lipsia il 20 maggio, già da oggi è disponibile presso i negozi ufficiali del Bayern, i rivenditori Adidas selezionati e su Adidas.it. Prezzi a partire da 100 euro (versione replica), in linea con gli aumenti imposti da Adidas e da altri brand sportivi a partire da questa stagione.

Che ne pensate della nuova maglia home del Bayern Monaco 2023-2024?