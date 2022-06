Puma presenta il nuovo pallone della Serie A 2022-2023

Tre mesi dopo l’annuncio della partnership fra la Lega Serie A e Puma, è stato finalmente svelato il nuovo pallone della Serie A 2022-2023.

Lanciato insieme alla campagna “Nuovo pallone, nuova cultura”, il Puma Orbita sarà il protagonista sui campi da gioco del prossimo campionato che partirà ufficialmente il 13 agosto e si concluderà il 4 giugno 2023.

La grafica del nuovo pallone è ispirata al logo della Serie A, sulla base bianca si distinguono diverse forme geometriche in molteplici tonalità di blu, mentre il logo di Puma è colorato di fucsia. Non mancano gli inserti tricolore con le tinte della bandiera italiana.

A livello tecnico la sfera è composta da 12 pannelli a forma di stella che diminuiscono il numero di cuciture, uno strato di schiuma POE migliora la sensibilità al tocco. Inoltre la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm rende la palla più resistente all’abrasione e all’usura, aumentandone la durata.

Il video di presentazione

Nello speciale video della campagna “Nuovo pallone, nuova cultura”, compaiono campioni che hanno fatto la storia della Serie A e di Puma come Gigi Buffon e Giorgio Chiellini, insieme ai testimonial Alessandro Bastoni, Emil Audero, Alex Sandro, Olivier Giroud, Milan Skriniar e Davide Frattesi.

“Il momento del lancio di un nuovo pallone è sempre molto importante all’inizio di una nuova stagione, perché è l’oggetto che più evoca sogni e ricordi in ognuno di noi” ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A. “Il pallone da gioco Orbita Serie A di Puma è caratterizzato da un design moderno e accattivante che sicuramente piacerà alle nuove generazioni. Inoltre, i riferimenti alla bandiera italiana e al logo del campionato rafforzano l’identità del marchio e la sua riconoscibilità internazionale”.

“Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo sviluppato, testato e modificato il nuovo Orbita per creare un pallone in grado di offrire performance di altissimo livello. La nuova configurazione a 12 pannelli a forma di stella consente un eccezionale contatto con la palla” ha dichiarato Thomas Schwarz, PUMA Head of Product Line Management Teamsport Individual. “Siamo entusiasti e felici di poter vedere il nostro nuovo pallone in azione in uno dei campionati più importanti del mondo e ci auguriamo che possa regalare bellissimi momenti in campo”.

Insieme alla Serie A, Puma fornisce anche i palloni della Liga rafforzando così la sua visibilità nei maggiori campionati europei.

Come giudicate l’esordio di Puma nel massimo campionato italiano 2022-2023?