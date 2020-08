Il nuovo pallone della Serie B 2020-2021 firmato Kappa

Per il quarto anno consecutivo è Kappa a firmare il pallone ufficiale della Serie B, sui campi delle 388 partite della stagione 2020-2021 ci sarà il Kombat Ball 2021.

La grafica riprende i colori della Lega B creando delle forme geometriche al cui interno è stampato il logo degli Omini. La superficie presenta delle microscanalature ispirate alla pallina da golf per una maggiore aerodinamicità, una soluzione adottata anche da Puma per l’ultimo pallone della Liga.

A livello tecnico il nuovo pallone della Serie B 2020-2021 è stato studiato per mantenere forma e durabilità con un design a 24 pannelli. La pressione uniformemente distribuita fra gli stessi pannelli e intorno alla palle, consentirà ai calciatori di avere colpi accurati e più potenti.

“È una bella ed importante soddisfazione per Kappa poter essere per il quarto anno consecutivo il compagno di viaggio del Campionato degli Italiani. Crediamo che questa consolidata collaborazione con la LNPB possa essere di forte sostegno per una entusiasmante ed auspicata ripartenza di tutto lo sport italiano, in cui siamo tutti coinvolti, e l’ennesima evoluzione tecnica del Kombat Ball nella sua versione 2021 va in questa direzione”, sono state le parole di Paolo Fulgenzi, responsabile delle sponsorizzazioni sportive di BasicNet.

Oltre al classico pallone bianco sarà disponibile la versione gialla ad alta visibilità. Qual è la vostra opinione sul nuovo pallone di Kappa per la Serie B 2020-21?