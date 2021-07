Il PSG diventa rosanero con la maglia away 2021-2022

Il Paris Saint-Germain ha ripreso gli allenamenti per quella che dovrà essere la stagione del riscatto, in cui proverà a riprendersi lo scettro della Ligue 1 e a vincere per la prima volta l’agognata Champions League.

Prima dell’amichevole con l’Augsburg il club francese ha presentato la seconda maglia 2021-2022 con un sorprendente design bianco, rosa e nero.

Sul petto torna il “baffo” di Nike, dopo aver ceduto il posto sulla maglia casalinga al brand Jordan. La casacca, bianca di base, richiama vagamente la tipica banda Hechter, ora colorata di rosa e nero, tinte che ritroviamo anche sul bordo delle maniche e sui numeri. Una combinazione di colori che non può non farci pensare alle maglie away del Palermo.

Lo stemma del PSG è nero e bianco, il colletto è a girocollo e all’interno reca la scritta “Paris”. I pantaloncini sono bianchi senza inserti in contrasto, bianche anche le calze arricchite da un risvolto rosa e nero.

Il club parigino conferma la sua indole “modaiola” in virtù anche di un buon successo commerciale fin qui riscosso, sacrificando sempre di più il suo DNA.

Cosa ne pensate di questa scelta e della nuova maglia away del PSG 2021-2022?