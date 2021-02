Dopo la clamorosa rottura con Nike dello scorso luglio, sono state tante le ipotesi circolate in merito al nuovo sponsor tecnico della Roma. Fra tutte la più accreditata è sempre stata quella di New Balance, fino all’atteso annuncio ufficiale arrivato oggi.

Il marchio americano sarà il nuovo fornitore tecnico dei giallorossi dal 2021-2022 con un contratto che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe valere intorno ai 4 milioni a stagione. Una cifra in linea con quanto offriva Nike, alla quale si aggiungeranno le royalties di circa il 40%.

“Questo accordo rappresenta una tappa importante per le ambizioni di crescita del club. New Balance è riconosciuta a livello mondiale come un leader nel proprio settore di riferimento e siamo certi che da questa collaborazione nasceranno nuove opportunità di sviluppo per il nostro brand”, ha spiegato Guido Fienga, CEO dell’AS Roma. “Siamo estremamente felici di affidare loro i nostri colori nella realizzazione dei kit giallorossi e non vediamo l’ora di vedere gli atleti dell’AS Roma indossare le nuove divise”.

Il lancio della partnership è stato accompagnato da una corsa virtuale lungo le strade della Capitale attraverso un filtro in realtà aumentata utilizzabile solo su Instagram.

“Siamo felici di accogliere l’AS Roma nella famiglia New Balance. Si tratta di qualcosa di più di un club di calcio”, ha commentato Kenny McCallum, General Manager di New Balance. “I giallorossi hanno uno stile senza eguali in questo sport, avendo dimostrato uno spiccato senso di responsabilità sociale e di comunità. Siamo immensamente orgogliosi di lavorare con il Club, al fine di portare il nostro approccio innovativo nel design dei kit e nello sviluppo del bellissimo mondo del calcio”.

La Roma entrerà nella famiglia New Balance insieme a Porto, Athletic Bilbao, Lilla e Dinamo Kiev.

Che ne pensate dello sbarco di New Balance in Serie A al fianco della AS Roma?