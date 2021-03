Adidas firma la seconda maglia della Spagna per gli Europei 2021

Dopo la Germania, anche la Spagna ha presentato con un anno di ritardo la maglia da trasferta che La Roja indosserà durante le partite dell’Europeo 2021, ufficialmente denominato Euro 2020.

Seconda maglia Spagna Euro 2020

La divisa è bianca come da tradizione, con una fantasia in grigio chiaro che ricorda delle pennellate a decorare la parte frontale della maglia e le maniche. Le caratteristiche tre strisce di Adidas sono color platino, mentre lo stemma nazionale, il logo Adidas e i numeri sono rossi.

I colori della bandiera nazionale decorano la parte inferiore del bordo manica.

Sul retro del collo è stampato un riquadro commemorativo per i cento anni dalla prima partita ufficiale della nazionale spagnola, all’interno compare il leone rampante con gli anni “1920-2020”.

Pantaloncini e calzettoni sono bianchi, con strisce Adidas color platino e stemma e lettering della federazione rossi.

La nuova divisa ha fatto la sua prima comparsa in campo in occasione della partita casalinga contro la Grecia, valida per le qualificazioni al Mondiale 2022, finita 1-1.

In contemporanea con la seconda maglia, la federazione spagnola RFEF ha presentato il suo nuovo logo e una versione rinnovata dello stemma della nazionale. Quest’ultimo apparirà sulle maglie della Spagna a partire dal 2022.

Come giudicate il nuovo look da trasferta della nazionale spagnola per gli Europei 2021?