Il Villarreal svela la maglia 2023-2024 e rinnova con Joma

Il Villarreal presenta la maglia home per la prossima stagione ed in contemporanea scioglie le riserve confermando l’estensione del contratto di collaborazione con Joma. Il completo unisce le nuove tecnologie al tradizionale design del “Sottomarino Giallo”

“Hay cosas que sono siempre iguales pero molan”

La nuova divisa di casa non si discosta dal tradizionale design prevalentemente giallo ma, come ironicamente raccontato nel video di lancio, “ci sono cose che sono sempre uguali ma sono comunque fantastiche“. Una trama in mesh ondulata ricopre tutta la maglia, estendendosi piacevolmente sia sulle maniche che sul retro. Sui bordi delle maniche e nel girocollo invece sono presenti delle finiture in rete, colorate di blu navy. Dello stesso colore sono i loghi, gli sponsor, i nomi e i numeri dei giocatori, eccezion fatta per lo stemma del club. Nel retro del collo è stampato in rilievo il logo VCF, sempre in blu.

I pantaloncini e i calzettoni sono coordinati in giallo con la maglia e sono decorati anch’essi con delle finiture blu navy nel bordo e nel risvolto.

Tecnologia a portata di tutti

I nuovi kit di Joma del Villarreal sono creati con le nuove tecnologie messe a punto dal brand spagnolo per ottimizzare traspirazione e mobilità durante le partite e sono presenti in tutte le versioni, anche in quelle in vendita al pubblico.

Inserti in MICRO-MESH SYSTEM si trovano nelle zone più esposte all’alta sudorazione, ottenendo così un’evaporazione più rapida dell’umidità ed ogni parte della maglia è stata unita con il sistema a cuciture piatte FLATLOCK, per eliminare possibili sfregamenti e migliorare il comfort. Infine lo scudetto del Villarreal è stampato con la tecnologia JOMA SPORTECH, una tecnica ripresa dal mondo delle calzature e che consiste nella termosaldatura di pezzi in gomma.

Squadra che vince non si cambia

Villarreal e Joma continuano il loro viaggio insieme, iniziato nel 2016 (dopo cinque stagioni con il marchio cinese xTep) e che continuerà almeno fino alla stagione 2026-2027, augurandosi di replicare i successi ottenuti fino ad ora.

