Anche nel 2023 prosegue il progetto “No More Red”, realizzato dall’Arsenal in collaborazione con Adidas per fronteggiare la violenza giovanile.

Come già successo lo scorso anno, i Gunners si spogliano del rosso tradizionale in favore di un kit interamente bianco che sarà usato in FA Cup contro l’Oxford United il 9 gennaio.

Un gesto simbolico quello dell’Arsenal per ricordare i numeri dei reati registrati a Londra: tra gennaio 2022 e novembre 2022 sono stati denunciati 11.502 reati legati all’uso di coltelli, in aumento rispetto al periodo corrispondente del 2021.

La maglia No More Red non sarà venduta

Il kit all-white non sarà disponibile in commercio, anzi sarà donato alle organizzazioni e agli enti di beneficenza del progetto No More Red che potranno distribuirlo ai loro volontari. Gli stessi saranno anche invitati dall’Arsenal ad assistere ad una partita all’Emirates Stadium.

Oltre al programma di volontariato, nel 2023 No More Red continuerà a concentrarsi su:

Investire in spazi sicuri per giocare a calcio, con lavori previsti per la riqualificazione di un campo comunitario a Kings Estate, Islington, alla fine di questo mese.

Premiare e riconoscere i giovani campioni locali identificati come influenze positive nelle loro comunità.

Sviluppare progetti di azione sociale che includano opportunità retribuite per questi giovani, in modo da lavorare a progetti creativi che lascino un segno positivo nella loro comunità, come installazioni artistiche, eventi comunitari e campagne di sensibilizzazione.

I numeri del progetto No More Red nel 2022

Nel corso del primo anno dell’iniziativa No More Red, Arsenal e Adidas: