Il Chelsea e Nike hanno presentato la nuova maglia away 2021-2022, che, come per i dettagli della prima divisa, vede ancora il giallo protagonista.

Dopo tre stagioni, infatti, la maglia da trasferta dei londinesi torna ad essere gialla, un colore che ha contrassegnato alcune delle più leggendarie stagioni del Chelsea sin dai primi anni ’60 (epoca a cui fa riferimento anche la nuova maglia home).

La maglia è rifinita da bordi neri sulle maniche, la stessa tonalità che colora parzialmente anche il colletto a girocollo.

Sia sul fronte che sul retro sono presenti delle pinstripes orizzontali ancora nere: tale grafica ricorda lo stile gessato dell’iconica maglia away indossata dal 1983 al 1985, rivisto in chiave moderna in rappresentanza del nuovo carattere giovanile che sta acquisendo il club nelle ultime stagioni.

All’interno della maglia, in corrispondenza del collo, è situato l’emblema circolare “Pride of London” (Orgoglio di Londra) di colore nero, che simboleggia i valori che da sempre contraddistinguono il club londinese.

Neri sono inoltre nomi e numeri, i loghi degli sponsor e lo stemma societario in versione monocromatica. Sulla manica sinistra è applicata una patch plastificata gialla con il logo della Hyundai sempre nero.

I pantaloncini sono interamente neri con loghi questa volta gialli; mentre i calzettoni sono gialli e presentano una striscia nera in alto, come anche le iniziali del club e il baffo, visibili più al centro.

La maglia è caratterizzata dal template Nike adottato per le terze divise dello scorso anno, di cui possiamo riconoscere il design delle maniche (in versione raglan), il particolare colletto, e, soprattutto, la trama tono su tono in stile Air Max che si estende su tutta la casacca.

Testimonial della nuova seconda maglia del Chelsea è il centrocampista Mason Mount, uno dei giovani più rappresentativi della nuova era del club campione d’Europa.

“Quando guardi al passato, il colore giallo delle divise ha avuto un grande impatto nella storia del Chelsea”, afferma la stella inglese cresciuta proprio nelle giovanili dei Blues. “Da giocatori sento che possiamo ripeterci e creare momenti ancora più speciali con questa nuova divisa”.

Che ne pensate della nuova divisa away del Chelsea 2021-2022?