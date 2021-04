La rivoluzionaria quarta maglia dell’Inter 2020-2021 ispirata agli anni ’90

Nonostante il campionato stia sempre più volgendo al termine, Inter e Nike hanno presentato una speciale quarta maglia per la stagione 2020-21.

Una divisa che non verrà di certo dimenticata facilmente, e non soltanto perché è la prima su cui appare il nuovo logo presentato dai nerazzurri o perché sarà l’ultima ad avere come main sponsor lo storico partner Pirelli.

Come già accaduto per le prime tre maglie, questa casacca celebra due delle più importanti fonti di ispirazione della cultura interista: il sofisticato stile Memphis Milano e l’affascinante creatività targata Umbro degli anni ’90. Un incrocio che dà vita ad una delle maglie più anti conformiste di sempre.

Infatti, similmente alla prima e alla seconda divisa, la quarta maglia è caratterizzata da un’inedita grafica totalmente ultra-moderna ma che pone le sue fondamenta nella corrente artistica milanese Memphis Milano, movimento che contraddistinse il panorama culturale della città lombarda negli anni ’80-’90.

Un rifacimento abbinato, inoltre, al tributo a due delle maglie più iconiche del connubio Inter-Umbro: precisamente, la maglia da portiere indossata da Pagliuca nel 1995-96, e la seconda divisa del 1997-98, una delle prime casacche indossate da Ronaldo Il Fenomeno e che influenza la nuova quarta maglia proprio come la terza casacca di quella stessa stagione ha influenzato l’attuale terza divisa.

Come già anticipato, questa sarà l’ultima apparizione da main sponsor per Pirelli, qui posizionato insolitamente sul lato sinistro con orientamento verticale (un chiaro riferimento all’anomala posizione occupata sulla maglia dell’estremo difensore 24 anni fa).

Debutta sulle maglie invece il nuovo logo dell’Inter ora in versione monocromatica gialla.