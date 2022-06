L’omaggio alle Olimpiadi del ’92 sulla maglia del Barcellona 2022-2023

I Giochi Olimpici svoltisi a Barcellona nel 1992 sono stati uno dei punti di svolta della storia recente della città catalana. Hanno determinato un cambiamento sociale e culturale per tutti i cittadini, favorendo lo sviluppo urbano attraverso la costruzione di parchi o di altre infrastrutture oggi divenute iconiche, e contribuendo a fare di Barcellona la stupenda città che conosciamo oggi, una delle metropoli più visitate al mondo.

The flame lives on 🔥 pic.twitter.com/MiSquNrZM2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2022

In occasione dei trent’anni trascorsi da quello storico evento, Nike, sponsor tecnico dei catalani, ha deciso di incarnare lo spirito di quelle Olimpiadi barcellonesi nella nuova maglia del Barcellona 2022-2023.

Di primo acchito, una delle cose che salta maggiormente agli occhi è la nuova versione del template Nike ADV, simile a quello visto sulla nuova maglia del Liverpool, che prevede in questo caso una casacca a girocollo, dei bordi giromanica e un ritaglio simile ad un trapezio situato sia sopra al petto che sul retro, sotto la nuca. Questi dettagli sono tutti blu navy, il colore predominante del completo. Blu navy sono anche le maniche, in versione raglan.

Sulla casacca torna poi la grafica a strisce più tradizionali (dopo la rivoluzionaria maglia home dell’anno passato in omaggio allo stemma societario), che però prevede un’inedita sequenza di rosso e di due tonalità di blu: una più chiara, verosimilmente la medesima vista sulla divisa del 2021-22, e l’altra più scura, dello stesso blu navy che caratterizza i dettagli della maglia.

Queste due sfumature di blu rappresentano i colori del mare, uno dei punti di forza della città che, in occasione delle Olimpiadi del ’92, venne valorizzato attraverso la realizzazione di nuovi percorsi stradali verso le spiagge barcellonesi.

Il tributo a Barcelona 1992 è rimarcato da una grafica tono su tono che si estende su tutta la casacca e che richiama lo stile tipografico adottato all’epoca per quella celebre kermesse sportiva.

Per quanto riguarda gli sponsor, ci sono delle importanti novità rispetto alle ultime stagioni. Sul petto debutta infatti Spotify come nuovo main sponsor (che va a rimpiazzare Rakuten), in seguito ad un accordo quadriennale da circa 70 milioni di euro a stagione e che prevede anche l’intitolazione del nuovo Camp Nou all’omonima piattaforma musicale.

Il logo di Spotify e quello di Nike sono dorati (precisamente color sesamo), un altro colore evocativo di quelle Olimpiadi e che sarà assoluto protagonista sulla divisa away. Come per gli sponsor, anche lo stemma societario è applicato tramite patch plastificata (sulla versione da tifoso rimarrà ricamato). Dorati sono anche nomi e numeri.

Sul retro, in alto, è collocata la consueta bandiera catalana, mentre scompare dal basso il logo dell’Unicef, che faceva capolino sulle maglie dei blaugrana sin dal 2006. Al suo posto, figura una dicitura sempre delle Nazioni Unite a sostegno dell’Alto Commissariato per i Rifugiati.

I pantaloncini sono blu navy, rifiniti sui lati da un triangolo rosso a sinistra e blu a destra. I calzettoni sono anch’essi blu navy, ma ricoperti dalla stessa grafica della maglietta, con strisce blu e rosse presenti sotto il risvolto, e la scritta Culers in oro accompagnata dal baffo di Nike al centro.

“Il design della nuova maglia si rifà a quello storico evento, ed evoca lo spirito di quel periodo di rigenerazione e ridefinizione, un’epoca in cui Barcellona si è aperta al mondo e il mondo si è aperto a Barcellona“, si legge sul sito della società catalana, dove la divisa è stata presentata attraverso lo slogan “The Flames lives on“, in riferimento allo spirito luminoso di quelle Olimpiadi che ancora oggi caratterizza la città. “Poiché anche nell’era presente stanno avvenendo dei cambiamenti nella rosa della prima squadra, il club ha deciso di attingere e di condividere quello spirito olimpico in un momento in cui i suoi sforzi sono molto concentrati sul futuro“.

E voi che ne pensate? Qual è il vostro giudizio sulla nuova maglia del Barcellona 2022-2023?