Adidas ha presentato la nuova maglia del Bayern Monaco 2021-2022 che esordirà oggi in amichevole contro l’Ajax.

Il nuovo design prevede un rosso più scuro rispetto alla passata stagione, accompagnato da un motivo a V più chiaro che decora la maglia dal petto in giù. Le tre strisce Adidas scorrono lungo le spalle e sono colorate di bianco, la stessa tinta è usata per il sottile bordo delle maniche, gli sponsor e la stampa di nomi e numeri.

I più attenti avranno notato che lo stemma del Bayern è ora sormontato da cinque stelle dorate – a differenza della divisa away – un riconoscimento per il 30° titolo conquistato in Bundesliga. L’assegnazione delle stelle in Germania segue un regolamento diverso da quello italiano, è possibile fregiarsene conquistando 3, 5, 10, 20, 30 titoli.

Il motto del club, “Mia San Mia”, è applicato all’altezza del collo nella parte posteriore, quest’ultima è invece rosso chiaro con il dorso più scuro.

I pantaloncini del completo casalingo sono rossi con le strisce Adidas bianche lungo i lati, rossi anche i calzettoni sui quali torna il motivo a V della casacca.

“La nostra nuova maglia è speciale in questa stagione, la quinta stella è un premio per i traguardi conquistati in passato, ma allo stesso tempo ci motiva a non mollare mai e a dare tutto per i nostri tifosi”, sono state le parole di Oliver Kahn, oggi CEO del Bayern Monaco.

Qual è la vostra opinione sul design della nuova maglia del Bayern Monaco 2021-2022?