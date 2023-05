La maglia speciale del Cagliari in onore di Sant’Efisio

Conoscete la Festa di Sant’Efisio? Se non siete sardi, probabilmente no. È la più importante processione religiosa della Sardegna, si svolge ogni anno dall’1 al 4 maggio e riunisce i fedeli, gli abiti tradizionali e i colori di tutta l’isola.

In onore della festa più sentita dai sardi, il Cagliari e Eye Sport hanno presentato una maglia speciale che sarà indossata il 30 aprile contro la Ternana.

Un elegante blu notte è accompagnato da una trama a croci greche dorate, presenti all’interno del mantello apposto durante la vestizione del simulacro prima della processione. Il bordo delle maniche e il colletto a V sono tinti di rosso e oro, proprio come il vestiario del Santo, mentre in basso troviamo la rappresentazione di uno dei simboli della festa: sa Ramadura, petali stilizzati di rose rosse, gialle e arancioni, a ricordare il tappeto floreale che al culmine della processione ricopre e profuma via Roma.

Al centro del petto è stampata l’iconografia stilizzata del santo, a sormontare la frase in sardo “Protettori poderosu, de Sardigna speziali, liberainosi de mali, Efis martiri gloriosu”, la strofa più conosciuta del “gòcius” (i tipici canti devozionali) intonato in più occasioni dai fedeli per onorare il santo.

Una divisa interamente made in Sardinia, realizzata nella sede di Eye Sport in poliestere riciclato, dedicata a chi difese e onorò la città di Cagliari e la Sardegna intera.