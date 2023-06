La maglia celebrativa dell’Italia per i 125 anni della FIGC

Sono passati 125 anni da quando a Torino venne costituita la FIGC, all’epoca nota come FIF, Federazione Italiana del Football.

Per festeggiare questo importante anniversario, Adidas ha presentato una speciale maglia celebrativa che vedremo in campo nelle fasi finali della Nations League 2023, in programma nei Paesi Bassi dal 14 al 18 giugno.

Dopo le maglie home e away, si tratta della terza divisa che Adidas ha realizzato da quando è iniziata la partnership con la Nazionale Italiana.

La divisa celebrativa per i 125 anni della FIGC è ispirata a quella utilizzata nella primissima partita dell’Italia datata 15 maggio 1910. All’Arena Civica di Milano andò in scena la sfida contro la Francia, terminata 6-2, nella quale la nostra nazionale vestiva una divisa bianca con calzettoni neri.

Per rendere omaggio alla storia della Nazionale, Adidas ha realizzato una maglia bianca dal look retrò che richiama il cotone e la vestibilità morbida delle divise storiche, mantenendo le tecnologie e i materiali moderni.

Il colletto è a girocollo e da qui partono le strisce Adidas dorate che scorrono lungo le spalle fino al bordo manica. Sul petto spicca lo stemma tricolore in rilievo accompagnato da una corona d’alloro e dalla scritta “125° anniversario FIGC 1898-2023”, sul lato opposto c’è invece il logo di Adidas.

Un’ulteriore etichetta cucita sul fianco destro ci ricorda che la maglia è prodotta in edizione limitata, i pezzi in vendita saranno solo 2023, come l’anno della ricorrenza. I pantaloncini sono bianchi, i calzettoni neri, entrambi con inserti dorati.

Lorenzo Reich, Senior Director Sports Marketing di Adidas, ha dichiarato: “Celebrare questo speciale anniversario della FIGC nell’ambito della nostra partnership è un momento davvero speciale. Il credo di adidas è ‘Attraverso lo sport abbiamo il potere di cambiare le vite’, e pensare a quante vite sono state cambiate sia dentro che fuori dall’Italia dalla FIGC e dalle sue squadre è qualcosa che tocca nel profondo l’anima di ogni appassionato di calcio. Ripercorrere la ricca storia della FIGC per dare vita a questo kit celebrativo non ha fatto altro che rendere ancora più profondo il nostro rispetto reciproco con la FIGC, e siamo certi che i tifosi di tutta Italia sentiranno questo kit come un riflesso senza tempo di 125 anni di storia del calcio italiano”.

Non poteva mancare una confezione speciale, la divisa completa di pantaloncini e calzettoni sarà venduta in una scatola da collezione, all’interno c’è anche una cartolina che ritrae la Nazionale Italiana al debutto nel 1910.

Il kit sarà disponibile dal 14 giugno su Adidas.it, sullo store della FIGC e presso alcuni rivenditori selezionati.