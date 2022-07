Un flashmob rossoblù per la maglia del Cosenza 2022-2023

Dopo una salvezza all’ultimo respiro, il Cosenza Calcio si è tuffato nella stagione 2022-2023 con diverse novità. Una di queste è il nuovo sponsor tecnico, al posto di Legea sulle maglie dei Lupi c’è ora il marchio di Nike, una partnership resa possibile grazie all’accordo con Linea Oro Sport.

La nuova maglia del Cosenza 2022-2023 è stata svelata con un flashmob davanti lo store ufficiale in centro città, sulle note di “Freed from desire” hanno sfilato i calciatori Massimo Zilli, Christian D’Urso, Enrico Brignola, Andrea Vallocchia, Aldo Florenzi e Joaquin Larrivey.

Il design dei Lupi per la prossima Serie B non prevede le tradizionali strisce verticali rossoblù, i colori sociali sono divisi a metà da una riga dorata. Uno stile inusuale che il Cosenza ha comunque indossato più volte in passato, anche in occasione del centenario.

La presenza di Nike con i rivenditori a fare da tramite continua ad allargarsi, in Serie B contiamo anche Ascoli e Benevento. Una strategia che sacrifica la possibilità di avere un design personalizzato – comunque non assicurato anche con marchi meno noti – per avere sul petto il logo con il “baffo” apprezzato da tanti tifosi.

Come giudicate la nuova maglia del Cosenza 2022-2023?