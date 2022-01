Maglia interattiva in Supercoppa, il QR Code per ascoltare “C’è solo l’Inter”

In occasione della Supercoppa Italiana, in programma domani sera a San Siro, l’Inter scenderà in campo con una maglia interattiva realizzata in collaborazione con Socios.com, il main sponsor del club.

Sul petto della prima maglia nerazzurra 2021-2022 sarà stampata la scritta “The Sound of Inter by Socios.com” insieme ad un QR Code, inquadrando quest’ultimo sarà possibile ascoltare la canzone “C’è solo l’Inter” scelta dai possessori di Fan Token $Inter.

Del QR Code sulle maglie da calcio ne avevamo parlato di recente in merito all’iniziativa del Tromso per boicottare i Mondiali 2022 in Qatar.

Come evidenziato nel comunicato del club del Biscione, i tifosi potranno tentare di vincere questa divisa speciale scaricando l’app Socios.com o acquistarla al prezzo di 99,99 €.