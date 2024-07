La maglia della Juventus 2024-2025 per volare sulla Luna

La Juventus e adidas hanno presentato la nuova maglia per la stagione 2024-2025, sorprendendo tutti con un design innovativo ispirato alla Luna. E per la prima volta nella storia del club, la maglia non ha uno sponsor sul petto (per ora), rendendola un pezzo unico e sicuramente da collezione.

Un design lunare

Il nuovo kit della Juventus vuole celebrare le missioni sulla Luna, simbolo per eccellenza dello spirito pionieristico dell’uomo, le tradizionali strisce bianconere mostrano così sullo sfondo una grafica a crateri che riflette l’inconfondibile paesaggio lunare.

Le righe verticali sono più larghe come nel 2018-19 e soprattutto tornano ad una forma classica rispetto a quelle delle ultime due stagioni. Il colletto è a girocollo e da qui partono le tre strisce adidas che scorrono lungo le spalle.

Sam Handy, Vicepresidente Product e Design di adidas, ha affermato: “Siamo orgogliosi di introdurre qualcosa di diverso in questa stagione. Un aspetto che emerge sempre in modo forte e chiaro nelle nostre conversazioni con il club è l’impegno profuso a guardare sempre avanti e a spingersi oltre i limiti, dentro e fuori dal campo. E quale migliore espressione di ciò che si può ottenere impegnandosi a raggiungere nuove frontiere se non i viaggi nello spazio?

La grafica all-over della superficie lunare celebra le infinite possibilità che esistono quando si dà priorità al progresso e alla lungimiranza – una convinzione profondamente radicata anche in questo grande club”.

I pantaloncini e i calzettoni sono neri con inserti bianchi, all’occorrenza saranno disponibili anche con i colori invertiti.

Dove acquistare la maglia della Juventus 2024-2025

Il nuovo kit Home della Juventus per la stagione 2024-25 è già disponibile per l’acquisto nello store adidas, nello shop ufficiale del club e nei negozi selezionati come The Pitch. I prezzi? 150 € per la versione Authentic indossata dai calciatori, 100 € per la Replica ufficiale, 75 € per le taglie da bambino e ragazzo.

Con questa nuova maglia la Juventus offre ai tifosi un look che è tanto un omaggio al passato quanto un passo verso il futuro. E voi, siete pronti a volare sulla Luna con la Juve?