A 10 anni dalla conquista della Coppa Italia nel derby della Capitale, la Lazio e Mizuno presentano una maglia speciale per celebrare il famoso 26 maggio del 2013, quando un gol di Senad Lulic decise una partita storica.

Un kit composto da maglia, pantaloncini e calzettoni, accompagnato da una capsule collection di abbigliamento e accessori per i tifosi biancocelesti.

Il kit Anniversary

La maglia celebrativa, tinta di nero e oro, presenta un design ricco di dettagli che la rendono speciale. Sull’orlo delle maniche a costine è stampato il numero romano “X”, che rappresenta il 10° anniversario della vittoria. Sul retro del collo è impresso in oro lo slogan “L’Aquila è Roma”, che fa riferimento all’aquila Olympia e trasmette il senso di orgoglio e appartenenza al club fondato nel 1900.

Sul petto della maglia, frontalmente, appare la storica data della vittoria, “26.05.2013”, affiancata dal logo di Mizuno e dallo stemma della Lazio. Entrambe le applicazioni sono realizzate in rilievo e in oro, richiamando il colore scintillante del trofeo. Il concept della maglia è sviluppato attraverso la fusione del primo storico logo della S.S. Lazio con una texture diagonale stampata in rilievo a rombo, che ricorda idealmente “l’armatura” con la quale la squadra ha conquistato la storica finale.

Un cofanetto esclusivo

Realizzata in edizione limitata, la maglia celebrativa è venduta all’interno di un cofanetto nero con dettagli in rilievo e racchiusa da una carta velina dedicata. A poche ore dal lancio la divisa è già esaurita sullo store ufficiale del club, pochi fortunati potranno trovarla presso una lista ristretta di rivenditori a partire dal 18 maggio 2023.

L’esordio in campo è fissato per l’ultima partita di campionato all’Olimpico, in programma il 28 maggio contro la Cremonese.