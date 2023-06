In seguito all’anteprima mondiale dal rapper Aitch durante il Glastonbury Festival, non è dato sapere se in collaborazione con adidas o meno, è stata presentata ufficialmente la nuova maglia del Manchester United 2023-2024.

Ispirata al patrimonio industriale di Manchester, presenta un design con la celebre rosa rossa dello stemma cittadino inserita in un motivo geometrico che richiama il ponte sul fiume Irwell costruito durante la Rivoluzione Industriale.

Il rosso classico dei Red Devils è abbinato al nero che decora il colletto, le tre strisce adidas e l’inserto che scorre lungo i fianchi. Sul petto trovano posto lo stemma del club, il logo adidas in bianco e il main sponsor Team Viewer.

Inigo Turner, Design Director di adidas Football, ha dichiarato: “Il sostegno e il legame indissolubile che i tifosi del Manchester United hanno con il loro club e la loro città è unico e per l’edizione di questa stagione della maglia Home ci siamo ispirati proprio a questo, celebrando il patrimonio industriale della città. La Rosa Rossa è un simbolo che evoca un grande senso di orgoglio nella gente di Manchester, legando indissolubilmente il club alla sua ricca storia. Il design rappresenta davvero la gente e la città che rendono il Manchester United ciò che è oggi, e non vediamo l’ora di vedere tifosi e giocatori uniti in una sola maglia, durante quella che sarà una stagione importante per il club”.

Il completo casalingo dello United per la Premier League 2023-2024 segue la tradizione, abbiamo quindi i pantaloncini bianchi e i calzettoni neri con il diavolo dello stemma ricamato frontalmente. Per vedere il nuovo kit in campo dovremo attendere pochi giorni, il debutto è previsto il 12 luglio nell’amichevole contro il Leeds in Norvegia.

Per accaparrarsela invece non c’è bisogno di aspettare, già da oggi è disponibile sul sito di adidas e nello store ufficiale del club in due versioni: Authentic con tecnologia Heat.Rdy e replica Aeroready, entrambe prodotte con materiali riciclati al 100%.

Che ne pensate del nuovo design di adidas per il Manchester United 2023-2024? Preferivate forse la casacca dello scorso anno?