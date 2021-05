Gli anni d’oro del Marsiglia sulla maglia 2021-2022 firmata Puma

Dopo aver svelato la nuova maglia del Milan, Puma ha presentato in Francia la maglia dell’Olympique Marsiglia 2021-2022.

Molto attesa dai tifosi marsigliesi, la nuova divisa celebra il periodo d’oro del club a cavallo fra gli anni ’80 e ’90, culminato con la vittoria della Champions League nel 1992-93.

L’elemento distintivo della maglia firmata Puma sono le cinque righe azzurre che adornano le maniche, un tocco di modernità che richiama le bande presenti nelle casacche Adidas dal 1986 al 1991. Lo scollo è a V, molto semplice e colorato di bianco, sul petto troviamo il logo di Puma, lo stemma dell’OM e il main sponsor Uber Eats.

Come già visto per il Milan, sotto le maniche e lungo i fianchi scorre un inserto in contrasto, qui tinto di azzurro e blu navy.

Prodotta in due versioni, Authentic e Replica, la nuova divisa è interamente in poliestere riciclato con la tecnologia di termoregolazione DryCell per mantenere la pelle asciutta. Inoltre la parte posteriore ha una struttura jacquard più leggera per aumentare la traspirabilità.

Che ne pensate del lavoro di Puma per la nuova maglia del Marsiglia 2021-2022?